Mehmet Uçum: CHP Temizlenme Sürecinde

Manşet
Bir kişi, arka planda Türk bayrağı ile birlikte oturuyor
Mehmet Uçum, CHP ile Yeni Parti arasındaki ayrışmanın kişisel ajandalara dayandığını vurguladı.
Reklamsız Haberi Google'da Takip Et!

Mehmet Uçum, Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti arasındaki ayrışmanın dünya görüşü farkıyla ilgisi olmadığını ve tartışmaların kişisel ve grupsal ajandalara odaklandığını açıkladı. Uçum, “Bütün tartışmalar kalanların ve ayrışanların kişisel veya grupsal ajandalarına odaklanıyor” dedi. Ayrıca CHP’nin bu ayrışmayla bir arınma sürecine girdiğini belirtti.

SEL GİDER KUM KALIR

Uçum, “CHP sonuçta yine CHP’dir. Sel gider kum kalır.” ifadesini kullandı. Yeni Parti konusunun magazin tartışmasından öteye gidemeyeceğini söyledi.

ÖZGÜR ÖZEL VE 90 MİLLETVEKİLİ CHP'DEN İSTİFA ETTİ

Mutlak butlan kararıyla başlayan krizde Özgür Özel ve 90 milletvekili CHP’den istifa etti. Yeni Parti’nin kuruluş dilekçesini imzalayarak İçişleri Bakanlığı’na teslim etti.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Manşet

Seyahat Şirketi 100 Bin Lira Maaşla Otobüs Şoförü Arıyor

Türkiye'de otobüs şoförlüğü mesleğini yapan binlerce kişinin arasına yenilerinin katılması beklenirken bir seyahat şirketi 100 bin lira maaşlı şoför ilanı verdi. Şirketin belirlediği şartlar arasında 30 ile 55 yaş arasında olmak yer alıyor.
Manşet

TBMM’de Yeni Parti Oturma Düzenini Değiştirdi

CHP'deki mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel ve arkadaşları partiden istifa etti. İstifaların ardından kurulan Yeni Parti, Meclis çalışmalarına başladı.
Manşet

Erdoğan’dan Ahbap Açıklaması: Fırsatçılık Yapanlar Hesap Veriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen 2. İletişim Şurası'nda depremlerdeki dezenformasyon ve Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 6 Şubat depremleri sırasında çevrilen oyunlara dikkat çekti.
Manşet

Yeni Parti Grubu Yönetimini Belirledi

Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti, grup yönetimini belirlemek üzere ilk kez toplandı. Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık bir saat süren toplantıya Özel başkanlık etti.
Manşet

Anket Bahanesiyle Sahte Senet Düzenlendi

Muğla'da iki yıl önce anket yapan kişilere ismini veren Zeynep Çalışkan, İngilizce hazırlık paketi satışı için sahte senet düzenlendiğini öne sürdü. Anket kılıfı altında adına sahte senet düzenlendi.