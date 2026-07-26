Mehmet Uçum: CHP Temizlenme Sürecinde

Mehmet Uçum, Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti arasındaki ayrışmanın dünya görüşü farkıyla ilgisi olmadığını ve tartışmaların kişisel ve grupsal ajandalara odaklandığını açıkladı. Uçum, “Bütün tartışmalar kalanların ve ayrışanların kişisel veya grupsal ajandalarına odaklanıyor” dedi. Ayrıca CHP’nin bu ayrışmayla bir arınma sürecine girdiğini belirtti.

SEL GİDER KUM KALIR

Uçum, “CHP sonuçta yine CHP’dir. Sel gider kum kalır.” ifadesini kullandı. Yeni Parti konusunun magazin tartışmasından öteye gidemeyeceğini söyledi.

ÖZGÜR ÖZEL VE 90 MİLLETVEKİLİ CHP'DEN İSTİFA ETTİ

Mutlak butlan kararıyla başlayan krizde Özgür Özel ve 90 milletvekili CHP’den istifa etti. Yeni Parti’nin kuruluş dilekçesini imzalayarak İçişleri Bakanlığı’na teslim etti.