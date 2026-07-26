Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Filenin Sultanları’na Tebrik

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Voleybol takımı şampiyonluk kupasıyla kutlama yapıyor
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı yenerek büyük bir başarıya imza attı.
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin’de düzenlenen 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Brezilya’yı 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Takım, bu zaferle tarihinde ikinci kez VNL şampiyonu oldu. Ülke genelinde büyük sevinç yaratan bu başarı sonrası siyasi ve spor camiasından tebrik mesajları geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, takımı yürekten tebrik etti. Milletler Ligi finalinde Brezilya’yı mağlup eden takım tüm Türkiye’yi gururlandırdı. TBMM Başkanı Kurtulmuş da tebrik mesajı yayımladı. Kurtulmuş, filenin sultanlarının azim ve mücadeleyle millete büyük sevinç yaşattığını belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, takımı ve teknik ekibi kutladı. Yılmaz, ay-yıldızlı bayrağı göndere çektiren sporcuları tebrik etti. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türk kadınının mücadele kudretini vurguladı. Bahçeli, Nene Hatun ve Şerife Bacı gibi kahramanları andı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, takımı yürekten kutladı. Kılıçdaroğlu, azim ve duruşla gururlandırdıklarını söyledi.

BAKANLARDAN KUTLAMA MESAJLARI

Ticaret Bakanı Bolat, başarıların artarak devam etmesini diledi. Sanayi Bakanı Kacır, takımın büyük gurur yaşattığını belirtti. Tarım Bakanı Yumaklı, tarih yazmaya devam ettiklerini ifade etti. Yumaklı, sahada sergilenen inanç ve azme dikkat çekti. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, takımın göğsü kabarttığını söyledi. Enerji Bakanı Bayraktar, destan yazarak kupa getirdiklerini kaydetti.

SPOR KURUMLARINDAN TEBRİK

Türkiye Futbol Federasyonu, takımı içtenlikle kutladı. TFF, üst üste sekizinci kez final etabında mücadele edildiğini hatırlattı. Türkiye Basketbol Federasyonu, tebrik mesajı yayımladı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, ikinci VNL şampiyonluğunu duyurdu. Eczacıbaşı, şampiyonluktan duyduğu gururu paylaştı. Beşiktaş, sporcuları tebrik etti. Galatasaray, tarihte ikinci kez VNL şampiyonluğu yaşandığını belirtti. Fenerbahçe, emeğin ve azmin zaferi olduğunu vurguladı. Trabzonspor da takımı gönülden kutladı.

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