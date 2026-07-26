Faik Öztrak CHP Grup Başkanı Seçildi

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Faik Öztrak, CHP grup başkanlığı toplantısında konuşma yapıyor
CHP, yeni grup yönetimini belirlemek için kapalı bir toplantı düzenleyerek oylama gerçekleştirdi.
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CHP TBMM Grubu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında kapalı bir toplantı düzenleyerek yeni grup yönetimini belirlemek amacıyla oylamaya gitti. Parti genel merkezindeki toplantıda grup başkanlığı ve başkanvekillikleri için sandık kuruldu. Toplantıya 39 milletvekili katılırken 5 vekil yer almadı.

GRUP BAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE İKİ İSİM YARIŞTI

Toplantıda CHP Grup Başkanlığı için Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol aday oldu. Oylamanın ilk iki turunda salt çoğunluk sağlanamadı. Erol’un adaylıktan çekildiği öğrenildi. Üçüncü turda Öztrak grup başkanlığına seçildi.

GRUP BAŞKANVEKİLLİĞİ SEÇİMİNDE ALTI ADAY YARIŞTI

Grup başkanlığı oylamasının ardından iki başkanvekilliği için seçim yapıldı. Adaylar arasında Serkan Sarı, Rahmi Aşın Türeli, Mustafa Adıgüzel, İnan Akgün Alp, Ali Fazıl Kasap ve Sevda Erdan Kılıç yer aldı. Oylama sonucunda Sevda Erdan Kılıç ile Rahmi Aşın Türeli grup başkanvekili seçildi.

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