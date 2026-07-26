Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı El Sani ile Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Munir’e telefonla görüştü. Görüşmelerde İran ve ABD arasındaki müzakere süreci ele alındı. Bakan Fidan, bu diplomatik temaslarla bölgesel istikrar için çalışıyor.

BM GENEL SEKRETERİ İLE SURİYE VE KIBRIS GÖRÜŞÜLDÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de görüştü. Görüşmede, Guterres’in Suriye ve Kıbrıs ziyaretleri kapsamında bölgesel gelişmeler değerlendirildi. Fidan, bu kapsamda uluslararası temaslarına hız kesmeden devam ediyor.