Asus 2026 Yılı Boyunca Akıllı Telefon Tanıtmıyor

Asus’un 2026 yılı boyunca yeni bir akıllı telefon tanıtmayacağına dair iddialar netlik kazanmıştır. Şirketin akıllı telefon pazarından çekilme kararının alındığı resmi bir şekilde duyurulmuştur.

YENİ MODEL TANITILMAYACAK

Asus Yönetim Kurulu Başkanı Jonney Shih, Taipei Nangang Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen özel bir gala etkinliğinde, markanın 2026 yılı itibarıyla yeni bir telefon modeli sunmayacağını dile getirmiştir. Shih, alınan bu kararın şirketin uzun vadeli stratejik dönüşüm planlarının bir parçası olduğunu ifade etmiştir. Shih’in belirttiklerine göre Asus, önümüzdeki dönemde kaynaklarını ve Ar-Ge yatırımlarını kurumsal bilgisayar çözümleri, robotik sistemler ve akıllı gözlükler gibi yapay zeka odaklı alanlara yönlendirecektir. Bu sayede şirket, tüketici elektroniği alanındaki önceliklerini yeniden belirlemiş olacaktır.

MEVCUT TELEFONLARA DESTEK DEVAM EDECEK

Diğer taraftan Asus, mevcut akıllı telefon kullanıcıları için bakım, yazılım güncellemeleri ve garanti hizmetlerinin sürdürüleceğini de bildirmiştir. Kullanıcıların bu süreçten olumsuz etkilenmemesi için sağlanan destek hizmetlerinin devam edeceği özellikle vurgulanmıştır.