Asus 2026 Yılı İçinde Akıllı Telefon Tanıtmıyor

Asus’un 2026 yılı boyunca yeni bir akıllı telefon tanıtmayacağına dair iddialar kesinleşti. Şirketin akıllı telefon pazarından çekilme kararı aldığı resmi olarak onaylandı.

Yönetim Kurulu Başkanı Resmen Duyurdu

Asus Yönetim Kurulu Başkanı Jonney Shih, Taipei Nangang Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen özel bir galada, 2026 yılı içerisinde markanın yeni bir telefon modeli sunmayacağını açıkladı. Shih, bu kararın şirketin uzun vadeli stratejik dönüşüm sürecinin bir parçası olduğunu belirtti. Açıklamalarına göre, Asus, kaynaklarını ve Ar-Ge yatırımlarını kurumsal bilgisayar çözümleri, robotik sistemler ve akıllı gözlükler gibi yapay zeka odaklı alanlara yönlendirecek. Şirket, bu alanlarda büyüme hedeflerken, tüketici elektroniğinde de önceliklerini yeniden gözden geçirecek.

Bakım Hizmetleri Devam Edecek

Bununla birlikte, Asus’un mevcut akıllı telefonları için bakım, yazılım güncellemeleri ve garanti hizmetleri sağlanmaya devam edecek. Mevcut kullanıcıların bu süreçten olumsuz etkilenmemesi amacıyla destek hizmetlerinin sürdürüleceği özellikle vurgulandı.

