Asya Üniversiteleri STEM Alanında Hızla Yükseliyor

The Times Higher Education Dünya Üniversite Sıralaması 2026’da, Asya’daki üniversitelerin fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarında ilerlemeye devam ettiği ve sanat gibi diğer disiplinlerde de Avrupa ve Kuzey Amerika’daki rakiplerinden daha hızlı bir yükseliş gösterdiği gözlemlendi. 22 Ocak 2026’da alınan sonuçlarla, üniversiteler toplamda 11 farklı alanda değerlendirildi. Bu alanlar arasında; Sanat ve Beşeri Bilimler, İşletme ve Ekonomi, Bilgisayar Bilimleri, Eğitim Bilimleri, Mühendislik, Hukuk, Yaşam Bilimleri, Tıp ve Sağlık, Fizik Bilimleri, Psikoloji ve Sosyal Bilimler bulunuyor.

OLUŞUMDAKİ ZİRVE NAMESİ

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), sanat ve beşeri bilimler, işletme ve ekonomi ile sosyal bilimler alanlarında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da en üst sırada yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri’nin diğer üniversiteleri arasında ise Stanford Üniversitesi eğitim ve hukuk, Harvard Üniversitesi mühendislik ve yaşam bilimleri, Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü fizik bilimleri alanlarında ön plana çıktı. 11 ana kategorinin üçünde de Birleşik Krallık kurumları birinci olarak dikkat çekti. Oxford Üniversitesi bilgisayar bilimi ve tıp-s sağlık alanlarında, Cambridge Üniversitesi ise psikoloji alanında liderliği ele geçirdi. Sadece Harvard, Stanford ve Cambridge, tüm 11 kategoride ilk 10’da yer almayı başardı.

ASYADA YÜKSELİŞ

Yaşam bilimleri alanında Singapur Ulusal Üniversitesi’nin 19. sıraya yükselmesiyle, Asya’nın en iyi 20 üniversitesi listesine üç üniversite girmiş oldu. Asya üniversiteleri, yaşam bilimleri, fizik bilimleri ve bilgisayar bilimlerinde sıralama yükselişleri kaydetti; bu oranlar sırasıyla yüzde 17, yüzde 16 ve yüzde 19 olarak gerçekleşti. Ancak 2026 verileri, Asya’daki üniversitelerin diğer alanlarda daha hızlı bir yükseliş sergilediğini, Kuzey Amerika ve Avrupa’dakilerden daha hızlı ilerlediklerini gösteriyor. Hiroşima Üniversitesi Yüksek Öğretim Araştırma Enstitüsü’nden Profesör Futao Huang, Asya genelindeki bilim alanında büyümenin sürdüğünü, ancak son on yıla göre belirgin bir yavaşlama yaşadığını belirtti.

ÇİN VE GÜNEY KORE’DEKİ GELİŞMELER

Çin’deki üniversitelerin yüzde 31’i sanat ve beşeri bilimler, yüzde 38’i eğitim ve yüzde 80’i hukuk alanlarında gelişim göstermiş durumda. Güney Kore, eğitim alanında yüzde 42’lik bir artış yaşarken, Japonya’da sanat ve beşeri bilimler alanında yüzde 55 oranında bir yükseliş gözlemlendi. Araştırma, uluslararası düzeyde güvenilir kabul edilen en iyi üniversitelerin listesi için öğrenciler, akademisyenler, hükümetler ve endüstri uzmanlarının görüşlerini toplayarak, 115 ülke ve bölgeden 2 bin 191 kurumun dahil olduğu bir değerlendirme yapıldı.

TÜRK ÜNİVERSİTELERİ ŞAŞIRTMIYOR

Araştırmadaki genel değerlendirmede, Türkiye’den beş üniversite üst sıralarda yer aldı. Bu üniversiteler arasında 301. sırada Koç Üniversitesi, 351. sırada Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi, 401. sırada Boğaziçi Üniversitesi ve 501. sırada İstanbul Teknik Üniversitesi yer aldı. Bilkent Üniversitesi 601. sırada yer alırken, Kadir Has Üniversitesi, Yıldız Üniversitesi ve diğer pek çok üniversite 801. sırada paylaşımlı olarak sıralandı.

ALANLARDAKİ HİZMETLER VE ÇIKTI VERİLERİ

Mühendislik alanında ise Koç Üniversitesi 201, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 201, İstanbul Teknik Üniversitesi 301, Sabancı Üniversitesi 301, Bilkent Üniversitesi ise 401. sırada yer aldı. Bilgisayar bilimleri kategorisinde İstanbul Teknik Üniversitesi 251, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 251, Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi 401. sırada yer aldı.

Araştırma süresince üniversitelerin öğretim itibarı, öğretim üyesi-öğrenci oranı, doktora/lisans oranı, akademik kadronun aldığı doktora sayısı ve kurumsal gelir gibi ölçütler dikkate alındı. Ayrıca, üniversitelerin yayınlanan çalışmaları ile akademik alıntı oranları değerlendirildi. Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Üniversitelerin yayınladığı çalışmaların dünya çapındaki akademisyenler tarafından ortalama kaç kez alıntılandığını ölçerek alıntı etkisini inceliyoruz” ifadeleri kullanıldı.