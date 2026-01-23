Asya Üniversitesi Yükselişi: Avrupa ve Kuzey Amerika’yı Geçti

The Times Higher Education Dünya Üniversite Sıralaması 2026’da Asya’daki üniversiteler, fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarında önemli bir gelişim gösterirken, sanat gibi diğer disiplinlerde de Avrupa ve Kuzey Amerika’nın rakiplerini geride bırakıyor. 22 Ocak 2026 tarihli araştırmada üniversiteler 11 farklı alanda sıralandı; bu alanlar arasında Sanat ve Beşeri Bilimler, İşletme ve Ekonomi, Bilgisayar Bilimleri, Eğitim Bilimleri, Mühendislik, Hukuk, Yaşam Bilimleri, Tıp ve Sağlık, Fizik Bilimleri, Psikoloji ve Sosyal Bilimler bulunuyor. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), bu yıl da geçmişteki başarısını sürdürerek sanat ve beşeri bilimler, işletme ve ekonomi ile sosyal bilimler kategorilerinde liderlik konumunu koruyor. ABD’deki diğer kurumlar arasında Stanford Üniversitesi eğitim ve hukuk, Harvard Üniversitesi mühendislik ve yaşam bilimleri, Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü ise fizik bilimleri alanlarında birinci sırada yer alıyor. 11 ana kategorinin üçünde Birleşik Krallık’tan üniversiteler birinciliği elde etti. Oxford Üniversitesi bilgisayar bilimi ve tıp sağlık alanlarında liderliği üstlenirken, Cambridge Üniversitesi psikoloji alanında Stanford’u geride bırakıyor. Sadece Harvard, Stanford ve Cambridge, 11 kategorinin tamamında ilk 10’da yer almayı başarıyor.

ASYA ÜNİVERSİTELERİNDE YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Yaşam bilimleri alanında, Singapur Ulusal Üniversitesi 19. sıraya yükselerek, Asya’nın en iyi 20 üniversitesi arasında yer bulan üç üniversiteden biri oluyor. Asya üniversiteleri, yaşam bilimlerinde yüzde 17, fizik bilimlerinde yüzde 16 ve bilgisayar bilimlerinde yüzde 19 oranında sıralama artışı gösterdi. Ancak 2026 verileri, Asya kurumlarının farklı disiplinlerde daha hızlı bir yükseliş sergilediğini ve Kuzey Amerika ile Avrupa’dakilerden daha fazla ilerleme kaydettiğini ortaya koyuyor. Hiroşima Üniversitesi Yüksek Öğretim Araştırma Enstitüsü’nden Profesör Futao Huang, Asya genelinde bilim alanında büyümenin devam ettiğini fakat son on seneye kıyasla belirgin bir yavaşlama gösterdiğini belirtiyor. Çin’de üniversitelerin yüzde 31’i sanat ve beşeri bilimler, yüzde 38’i eğitim ve yüzde 80’i hukuk alanlarında gelişme kaydetti. Benzer bir şekilde, Güney Kore’de eğitim alanında yüzde 42, Japonya’da ise sanat ve beşeri bilimler alanında yüzde 55 artış gözlemleniyor.

TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN DURUMU

Araştırma, dünya genelinde öğrencilerin, akademisyenlerin, hükümetlerin ve sektör uzmanlarının görüşlerini toplayarak güvenilir bulunan en iyi üniversiteleri belirliyor. 115 ülke ve bölgeden 2.191 kurumun yer aldığı sıralama 11 alanda ayrı ayrı değerlendirme gerçekleştiriyor. Türkiye’den sıralamada yer alan üniversiteler arasında, 301. sırada Koç Üniversitesi, 351. sırada Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 351. sırada Sabancı Üniversitesi, 401. sırada Boğaziçi Üniversitesi ve 501. sırada İstanbul Teknik Üniversitesi bulunuyor. Bilkent Üniversitesi, 601. sırada, Kadir Has Üniversitesi 601. sırayı paylaşırken, Yıldız Üniversitesi de 601. sırada yer alıyor. Abdullah Gül Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi ise 801. sırayı paylaşıyor. Mühendislik sıralamasında Koç Üniversitesi 201. sırada, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 201. sırada, İstanbul Teknik Üniversitesi 301. sırada, Sabancı Üniversitesi 301. sırada, Bilkent Üniversitesi ise 401. sırada sıralanıyor.

ARAŞTIRMADA KULLANILAN METODOLOJİ

Araştırma sırasında üniversitelerin öğretim itibarı, öğretmen-öğrenci oranı, doktora/lisans oranı, akademik kadroya verilen doktora sayısı oranı ve kurumsal gelir oranı gibi göstergeler dikkate alınıyor. Ayrıca, üniversitelerin yayınladığı çalışmaların alıntılanma oranları da değerlendiriliyor. Kurumun web sitesinde şu bilgiye yer veriliyor: “Üniversitelerin yayınladığı çalışmaların dünya çapındaki akademisyenler tarafından ortalama kaç kez alıntılandığını ölçerek alıntı etkisini inceliyoruz. Bu yıl, bibliyometrik veri sağlayıcımız Elsevier, beş yıllık süre içerisinde yayınlanan 18,7 milyon dergi makalesi, makale incelemesi, konferans bildirisi, kitap ve kitap bölümlerine 174,9 milyon alıntı sağladı. Veriler, Elsevier’in Scopus veritabanında indekslenen 28.700’den fazla aktif hakemli dergiyi ve 2020 ile 2024 yılları arasında indekslenen tüm yayınları kapsıyor. Bu yayınlara 2020 ile 2025 yılları arasında yapılan alıntılar da toplandı.”