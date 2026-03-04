Atakan Kayalar Geri Dönüşüyle Yeniden Gündemde

atakan-kayalar-geri-donusuyle-yeniden-gundemde

10 yaşında felsefe kitaplarıyla ilgili yaptığı dikkat çekici yorumlarla Türkiye’nin ilgisini üzerine çeken Atakan Kayalar, geri dönüş yaptığını duyurdu. Televizyon ve tartışma programlarıyla gündeme hızla oturan Atakan, 2020 yılından itibaren gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başladı. “Filozof Atakan” tarzıyla geçtiğimiz günlerde bir kafede görüntülendi. Yetişkinlik dönemine adım atan Atakan’ın değişimi, çevresindekilerin dikkatini çekti.

TÜRKİYE’DE “FİLOZOF ATAKAN” OLARAK BİLİNİYOR

Küçük yaşta kurduğu derin cümleler ve felsefeye duyduğu ilgi sayesinde tüm ülkenin gündemine oturan Atakan Kayalar, özellikle sosyal medyada “Filozof Atakan” adıyla anılmaya başlamıştı. Kısa süre içinde Türkiye’nin ilgisini kazanan Filozof Atakan, katıldığı birçok televizyon programıyla da tanınırlığını artırdı. Ancak bu hızlı yükselişle birlikte tartışmalar da beraberinde geldi. Uzmanlar, Atakan Kayalar’ın yaşı ve gelişim süreci göz önüne alındığında yanlış yönlendirilmiş olabileceğine vurgu yapmış, 10 yaşındaki Atakan’ın ileride psikolojik sorunlar yaşayabileceğine dair uyarılarda bulunmuştu. Bu endişelerin üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kayalar ile yakından ilgilenmeye başlamış ve 2020 yılında psikolojik destek verildiğini açıklamıştı.

“6 YIL SONRA DÖNDÜM”

Atakan, geri dönüşüyle ilgili bir video paylaşarak, “Merhaba değerli arkadaşlar, 6 yıl süren uzun bir aranın ardından tekrardan beraberiz. Önümüzdeki süreçte belirli içerikleri üreterek sosyal medyadan paylaşım” ifadelerine yer verdi.

