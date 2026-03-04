İstanbul’daki Baraj Doluluk Oranları Sergiliyor

istanbul-daki-baraj-doluluk-oranlari-sergiliyor

İstanbul’da kış aylarında meydana gelen etkili yağışlara rağmen, barajlardaki durum yeterince rahatlatıcı olmadı. Şubat ayı boyunca düşen yağmur ve yüksek kesimlerdeki kar erimeleri, rezervlere sınırlı bir katkı sağladı. Ancak, uzun süredir devam eden yağış eksikliği nedeniyle doluluk oranlarında belirgin bir iyileşme yaşanmadı. İSKİ, 4 Mart 2026 tarihine ait verilerini kamuoyuna duyurdu. İstanbul’daki barajlar ile ilgili son durum ise şöyle…

İSKİ 4 MART BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ’nin raporlarına göre, 4 Mart itibarıyla İstanbul genelindeki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 45,38 olarak kaydedildi. Kentteki barajların güncel doluluk oranları ise şu şekildedir: Ömerli barajı: 63,05, Darlık barajı: 62,38, Elmalı barajı: 90,21, Terkos barajı: 28,99, Alibey barajı: 37,11, Büyükçekmece barajı: 35,05, Sazlıdere barajı: 39,22, Istrancalar: 43,34, Kazandere: 58,16, Pabuçdere: 31,72.

