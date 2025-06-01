Gündem

Atalanta’da Gasperini Dönemi Bitti

atalanta-da-gasperini-donemi-bitti

ATALANTA’DA GASPEDINI DÖNEMİ BİTİYOR

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta’da dokuz yıllık süreç sona erdi. Atalanta, sözleşmesi biten Gian Piero Gasperini’nin kulüpten ayrıldığını resmi olarak duyurdu.

GASPEDINI ROMA’NIN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ OLACAK

67 yaşındaki tecrübeli teknik adamın, Roma’nın başına geçmesi bekleniyor. Gasperini, Atalanta ile 2023-2024 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’ni kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Önceki sezon ise Gasperini yönetimindeki Atalanta, ligi üçüncü sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı elde etti.

ÖNEMLİ

Gündem

Mersin’de Kaçakçılıkla Mücadele: 3 Şüpheli Yakalandı

Anamur'da yürütülen kaçakçılık soruşturmasında 3 kişi gözaltına alındı ve adli süreç başlatıldı.
Gündem

Şanlıurfa’da Araç Devrildi, Yaralılar Hastaneye!

Halfeti'de bir araç devrildi, kaza sonucu 3 kadın ve 3 çocuk olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.