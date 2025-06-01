Atalanta’da Gasperini Dönemi Bitti

ATALANTA’DA GASPEDINI DÖNEMİ BİTİYOR
İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta’da dokuz yıllık süreç sona erdi. Atalanta, sözleşmesi biten Gian Piero Gasperini’nin kulüpten ayrıldığını resmi olarak duyurdu.
GASPEDINI ROMA’NIN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ OLACAK
67 yaşındaki tecrübeli teknik adamın, Roma’nın başına geçmesi bekleniyor. Gasperini, Atalanta ile 2023-2024 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’ni kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Önceki sezon ise Gasperini yönetimindeki Atalanta, ligi üçüncü sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı elde etti.