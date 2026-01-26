Atalanta Lookman İçin Bonservisi 35 Milyon Euroya İndirildi

Ara transfer döneminde forvet takviyesi gerçekleştirmek isteyen Fenerbahçe’nin radarındaki en önemli isimlerden biri Ademola Lookman oldu. Sarı-lacivertli ekip, Nijeryalı futbolcu ve Atalanta ile uzun bir süre iletişim halinde kalmış ve transfer müzakerelerine girmişti.

ATALANTA’NIN İNADI KIRILDI

Atalanta’nın Lookman için 45 milyon euro bonservis talep etmesi üzerine Fenerbahçe, transferi durdurma kararı almıştı. Ancak İtalyan kulübünün bu ısrarının sona erdiği bildiriliyor.

LOOKMAN İÇİN FİYAT DÜŞÜYOR

Son gelişmelere göre Atalanta, Ademola Lookman için belirlediği 45 milyon euroluk bonservis bedelini 35 milyon euroya çekti. Bu durumun ardından transfer sürecinde tekrar bir hareketliliğin söz konusu olabileceği ifade ediliyor.

