Atama Duyuruları Resmi Gazete’de Yayınlandı

ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yayımlanan kararlarla birlikte çeşitli bakanlık ve kurumlarda görev değişiklikleri yaşandı. Bu atamalar, kamu yönetimini ve hizmet sürekliliğini sağlamak amacıyla yapıldı.

POLİS AKADEMİSİNDE YENİ ATAMALAR

Polis Akademisi Başkanlığına Prof. Dr. Murat Balcı atanırken, Kültür ve Turizm Bakanlığında boş bulunan Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü görevine Selim Terzi getirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kayseri İl Müdürü Mustafa Yıldırım görevden alındı. İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı 1. Hukuk Müşaviri Durmaz Bayraktar da görevden alınan isimler arasında yer aldı.

KAYMAKAM VE VALİ YARDIMCISI ATAMALARI

Bu kararla birlikte, 17 ile vali yardımcısı atanırken, 121 ilçeye de yeni kaymakamlar atandı. İstanbul’da, Bakırköy, Beyoğlu, Sancaktepe ve Ümraniye Kaymakamlıklarına yeni isimler belirlendi. Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, Bakırköy Kaymakamı Recai Karal, Beyoğlu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy ve Sancaktepe Kaymakamı Naif Yavuz olarak atandı. Ayrıca, Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy’un İstanbul Vali Yardımcısı olarak atanması da dikkat çekti. Ankara’da ise üç ilçeye yeni kaymakamlar görevlendirildi.