Atama Kararları Resmi Gazete’de Yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararları doğrultusunda bakanlıklarda ve üst düzey kamu kuruluşlarında çeşitli atamalar gerçekleştirildi. Görevden alınan ve yeni görevlendirilen isimler şöyle belirtildi: Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı’na Hasan Suver atanırken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na Bakan Yardımcısı olarak atandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ ile Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Elif Belkıs Baştürk ise görevden alındı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NDA ATAMALAR

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda yapılan atamalara göre Amasya İl Müftüsü olarak Muş İl Müftüsü İbrahim Yavuz, Muş İl Müftüsü’ne Nurullah Koçhan, Mersin İl Müftülüğü’ne Kırıkkale İl Müftüsü Mustafa Topal, Kırıkkale İl Müftülüğü’ne Kahramanmaraş İl Müftüsü Abdurrahman Kotan, Kahramanmaraş İl Müftülüğü’ne Hasan Hüseyin Güller, Gaziantep İl Müftülüğü’ne Tekirdağ İl Müftüsü Mustafa Soykök, Tekirdağ İl Müftülüğü’ne Çanakkale İl Müftüsü Mustafa Bilgiç, Çanakkale İl Müftülüğü’ne Hatay İl Müftüsü Mevlüt Topçu ve Hatay İl Müftülüğü’ne Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek atandı. Ayrıca, Bilecik İl Müftülüğü’ne Ahmet Aktürkoğlu, İzmir İl Müftülüğü’ne Adıyaman İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, Adıyaman İl Müftülüğü’ne Mustafa Düzgüney, Şırnak İl Müftülüğü’ne ise Arif Yeşiloğlu getirildi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI’NDA ATAMALAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda da önemli değişiklikler yapıldı. Konya İl Müdürü Abdullah Neşeli görevden alındı. Konya İl Müdürlüğü’ne Yozgat İl Müdürü Arif Topal atanırken, Kilis İl Müdürlüğü’ne Kahramanmaraş İl Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt ve Kahramanmaraş İl Müdürlüğü’ne ise Kilis İl Müdürü Emre Çalğan getirildi.

BÜYÜKELÇİLİKLERDE ATAMALAR

Dış ilişkilerde de yenilikler görüldü. Malta Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne Protokol Genel Müdür Yardımcısı Barkın Kayaoğlu atanırken, Papua Yeni Gine Bağımsız Devleti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne ise Güneydoğu Asya ve Pasifik Genel Müdür Yardımcısı Bilgin Özkan getirildi.