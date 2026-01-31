Spotify İstanbul Ofisiyle Türkiye’yi Stratejik Olarak Güçlendiriyor

Şirketten yapılan açıklamada, Akshat Harbola’nın liderliğinde Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesine yönelik görev alanının genişletilerek Spotify Orta Doğu, Kuzey Afrika, Pakistan ve Türkiye Genel Müdürü olduğu duyuruldu. İstanbul ofisinin açılması, Spotify’ın Türkiye’deki varlığını güçlendirmeye yönelik bir adım olarak vurgu yapılırken, yeni ekip üyelerinin katılımı ile yerel uzmanlık ve üst düzey yönetime odaklanarak yıl boyunca büyümeye devam edileceği belirtildi. Türkiye, Spotify için öncelikli pazar olarak konumlanırken, 2026 yılı boyunca lider ve ekip yatırımlarının sürmesi, yerel uzman istihdamı ve İstanbul ofisinin açılması ile bu yaklaşımın somut hale geleceği ifade edildi. Ayrıca, Spotify, 2026’nın bahar aylarında başlayacak olan ve müzik streaming ekonomisi, çalma listeleri gibi özel oturumlar içeren Spotify Masterclasslar düzenlemeyi planlıyor.

SPOTİFY YEREL SANATÇILARA DESTEK VERECEK

Spotify Orta Doğu, Kuzey Afrika, Pakistan ve Türkiye Genel Müdürü Akshat Harbola, İstanbul ofisinin açılmasının “sembolik değil, tamamen yapısal bir adım” olduğunu belirtti. Türkiye’nin kendileri için öncelik taşıdığını vurgulayan Harbola, burada varlıklarını güçlendirmenin uzun vadeli bağlılıklarının bir göstergesi olduğunu ifade etti. Türkiye’deki sanatçıların global bilinirliklerine katkı sağlamak istediklerini dile getiren Harbola, Spotify’ın odak noktasının içerik üreticileri ve sanatçılar olmaya devam edeceğini belirtti.

TÜRK MÜZİĞİ GÜÇLENİYOR

Türk müziğine olan ilginin global ölçekte hissedildiğini belirten Harbola, 2025 yılı itibarıyla Türkiye dışında 52 milyon kullanıcının en az bir Türkçe şarkı dinlediğini aktardı. Türk müziğinin yurt dışı dinlenme oranlarının 2020-2025 yılları arasında yüzde 160’tan fazla artış gösterdiğini vurgulayan Harbola, sadece arabesk müziğindeki artışın yüzde 150 civarında olduğunu ifade etti. Harbola, bu verilerin Türk müziğinin global sahnedeki güçlü konumunu göstermektedir dedi.

TÜRK ÇALGILARININ HIZLA YAYILAN EKOLOJİSİ

Harbola, Türkçe müziklerin 2025’te en çok Almanya, ABD, Hollanda, Fransa ve Birleşik Krallık’ta dinlendiğini, Azerbaycan, Brezilya, Avusturya, Hindistan ve Kanada’da da ilginin hızla arttığını belirtti. Türkiye dışındaki dinleyiciler arasında en çok dinlenen sanatçılar olarak Lvbel C5, BLOK3, Semicenk, Tarkan ve Ezhel’i sıralayan Harbola, Türk müzik kültürünün her yönünü kutlamanın ve onurlandırmanın öneminin altını çizdi. İstanbul’da düzenleyecekleri Spotify Masterclasslar ile sanatçılara ve ekiplerine müzik ekonomisindeki gelişmelere ayak uydurmaları için pratik bilgiler sunmayı hedeflediklerini açıkladı.

YEREL PAZARLARA YATIRIM SÜRECEK

Harbola, güçlü ve sürdürülebilir büyümenin sadece işbirliği ile mümkün olduğunu ifade ederek, Türkiye’deki varlıklarını artırmaya yönelik süregelen desteklerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı’na özellikle teşekkür etti. Yerel aktivasyonların genişletilmesi ve sanatçıları destekleyen pazarlama çalışmaları ile Türkiye’nin yaratıcı ekonomisine yatırım yapmaya devam edeceklerini kaydetti.