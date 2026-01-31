Bingöl’de Kar Kütlesinin Düşmesiyle Bir Kadın Hayatını Kaybetti

bingol-de-kar-kutlesinin-dusmesiyle-bir-kadin-hayatini-kaybetti

BİNA ÇATISINDAN DÜŞEN BUZ KÜTLESİ, BİR KADININ CANINA MAL OLDU

Bingöl’de meydana gelen olayda, binanın çatısından düşen buz ve kar karışımı kütle, 55 yaşındaki Fatma Baylaz’ın hayatını kaybetmesine neden oldu. Olay, İnönü Mahallesi Park Caddesi’nde, markete girmeye تیارlanan Fatma Baylaz’a, çatıdan düşen kütlenin isabet etmesiyle gerçekleşti.

Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Başında yaralanma tespit edilen Baylaz, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne nakledildi. Ancak, tüm müdahalelere rağmen Baylaz’ın yaşamını yitirdiği öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İKİNCİ BİR OLAYDA KAR KÜTLESİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Yine Bingöl’de, merkez Yenişehir Mahallesi Haydar Baylaz Caddesi’nde bir başka olay yaşandı. İki katlı bir binanın çatısında biriken kar kütlesi, park halindeki bir otomobilin üzerine ve yola düştü. Caddedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bu kütlenin binanın çatısından yola ve bir aracın üzerine düştüğü anlar kaydedildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Ünlü isimlere yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi

Uyuşturucu operasyonunda aralarında ünlü YouTuberlar ve rapçilerin bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı. Hasan Can Kaya, Reynmen, Ebo ve Berkcan Güven operasyonda dikkat çeken isimler.
Gündem

Kenevir Üretimi İçin 21 İl Belirlendi

Kenevir üretimi, lif ve sapın yanı sıra tıbbi ilaçlarda da kullanılmak üzere yenilendi. 21 ilde tıbbi amaçlı yetiştiricilik onaylı alanlarda gerçekleştirilecek.
Gündem

Volkswagen ABD Pazarında 1.299 Aracı Geri Çağırdı

Volkswagen, ABD'de 45 binden fazla ID.4 aracını, yüksek voltajlı bataryalarda yangın riski nedeniyle geri çağırdığını duyurdu.
Gündem

Antalya Emniyeti’nden Trabzonspor Otobüsüne Zarar Olayı Açıklaması

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Trabzonspor otobüsüne yönelik saldırıyla ilgili bir açıklama yaparak olayın detaylarını paylaştı.
Gündem

Hazine’nin Vergi Dışı Gelirleri Açıklandı: 80,9 Milyar Lira

2025 yılı için Hazine'nin vergi dışı normal gelirleri 80 milyar 815 milyon 444 bin lira olarak öngörüldü.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.