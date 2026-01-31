Bingöl’de Kar Kütlesinin Düşmesiyle Bir Kadın Hayatını Kaybetti

BİNA ÇATISINDAN DÜŞEN BUZ KÜTLESİ, BİR KADININ CANINA MAL OLDU

Bingöl’de meydana gelen olayda, binanın çatısından düşen buz ve kar karışımı kütle, 55 yaşındaki Fatma Baylaz’ın hayatını kaybetmesine neden oldu. Olay, İnönü Mahallesi Park Caddesi’nde, markete girmeye تیارlanan Fatma Baylaz’a, çatıdan düşen kütlenin isabet etmesiyle gerçekleşti.

Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Başında yaralanma tespit edilen Baylaz, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne nakledildi. Ancak, tüm müdahalelere rağmen Baylaz’ın yaşamını yitirdiği öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İKİNCİ BİR OLAYDA KAR KÜTLESİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Yine Bingöl’de, merkez Yenişehir Mahallesi Haydar Baylaz Caddesi’nde bir başka olay yaşandı. İki katlı bir binanın çatısında biriken kar kütlesi, park halindeki bir otomobilin üzerine ve yola düştü. Caddedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bu kütlenin binanın çatısından yola ve bir aracın üzerine düştüğü anlar kaydedildi.