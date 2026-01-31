Suriye Yönetimi Kontrolü 10 Gün İçinde Sağlıyor

Suriye Enformasyon Bakanı Hamza el-Mustafa, Suriye TV’ye yaptığı açıklamada, taraflar arasında varılan ateşkes ve aşamalı entegrasyon süreci hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

KONTROL 10 GÜN İÇİNDE DEVREDİLECEK

Mustafa’nın belirttiğine göre, Rimeylan ve Suveydiyye petrol sahaları ile Kamışlı Havalimanı’nın 10 gün içinde Şam yönetimine teslim edilmesi planlanıyor. Bunun yanı sıra, yeni atanan Haseke güvenlik müdürünün pazartesi günü göreve başlayacağı ifade edildi. Bakan, SDG mensuplarının statüsüne dair dikkat çekici bir açıklama yaptı: “SDG mensupları, Savunma Bakanlığı’na bağlı askeri tugaylara bireysel olarak entegre edilecektir.” Şam yönetimi ile YPG arasında duyurulan yeni mutabakat, ateşkesle birlikte YPG unsurlarının aşamalı olarak Suriye ordusuna entegrasyonunu öngörüyor.

Suriye Enformasyon Bakanı Mustafa, tüm devlet kurumlarının Suriye hükümetinin yetkisi altında olacağını vurguladı. Tüm bölgelerin hükümetin egemenliği altında olacağını belirten Mustafa, “Ülkedeki hiçbir bölge hükümetin kontrolü dışında kalmayacak.” ifadelerini kullandı.