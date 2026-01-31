Catherine O’Hara 71 Yaşında Hayatını Kaybetti

Evde Tek Başına (Home Alone) filminde Kevin’in annesini canlandıran ve Schitt’s Creek dizisinde Moira Rose karakteriyle tanınan Emmy ödüllü oyuncu Catherine O’Hara, 71 yaşında vefat etti. Creative Artists Agency’den yapılan açıklamaya göre, Kanada kökenli komedyen, kısa zaman önce ortaya çıkan bir hastalığın ardından Los Angeles’taki evinde hayata gözlerini yumdu. O’Hara’nın ölüm nedenine ilişkin ayrıntılara yer verilmedi.

KLASİK ROLLERİNDEN BİRİ

Catherine O’Hara, özellikle ilk iki Home Alone filminde Macaulay Culkin’in annesini canlandırarak geniş bir hayran kitlesine erişti. Ancak onu modern televizyonun ikonik karakterlerinden biri yapan rolü, Schitt’s Creek dizisinde 80 bölüm boyunca canlandırdığı Moira Rose oldu. O’Hara’nın filmografisinde, Christopher Guest’in yönettiği sahte belgeseller olan Best in Show (2000) ve A Mighty Wind (2003) gibi projeler de dikkat çekiyor. Ayrıca, hem 1988 yapımı orijinal Beetlejuice filminde hem de devam filmi Beetlejuice Beetlejuice’te yer aldı.

EMMY ADAYLIĞI VE SON YAPIMI

O’Hara’nın en güncel projesi, Apple TV+ dizisi The Studio oldu. Seth Rogen ile başrolü paylaştığı bu performans ona Emmy adaylığı kazandırdı. 2020 yılında ise Schitt’s Creek’teki rolüyle Emmy Ödülü’nü elde etti. Bu ödül, 1982’de skeç komedi dizisi SCTV Network 90 için yaptığı yazarlıkla kazandığı ilk Emmy’nin ardından geldi.

ÖZEL HAYATI

Toronto’da yedi çocuklu bir ailenin altıncı çocuğu olarak doğup büyüyen Catherine O’Hara, 1988’de Beetlejuice filminin setinde yapım tasarımcısı Bo Welch ile tanıştı. Çift, 1992 yılında evlenerek, Matthew ve Luke adında iki oğul sahibi oldu.