Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı’na Hasan Suver Atandı

cumhurbaskanligi-basdanismanligi-na-hasan-suver-atandi

Cumhurbaşkanlığı tarafından gerçekleştirilen atama kararları çerçevesinde, Hasan Suver Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı’na getirildi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına Bakan Yardımcısı olarak atandı. Bu atama sürecinde, büyükelçilikler ile üst düzey kamu kurumlarında da çeşitli görev değişiklikleri yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararları doğrultusunda bakanlıklarda ve kamu kurumlarında çeşitli atamalar ve görevden almalar gerçekleştirildi.

BÜYÜKELÇİLİKLERDE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı’na Hasan Suver’in atanmasının yanı sıra, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda önemli görev değişiklikleri yaşandı. Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ ile Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Elif Belkıs Baştürk, görevlerinden alındı.

HASAN SUVER’İN KİŞİSEL GEÇMİŞİ

Hasan Suver, 1961 yılında Sürmene’de doğdu. İlk ve ortaokul eğitimini Trabzon’da tamamladıktan sonra lise eğitimini Samsun’da aldı. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Suver, daha sonra İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans yaptı ve “Aydınlar ve Sosyal Değişme” başlıklı tez çalışmasıyla akademik kariyerine devam etti. 1978 yılından beri Fatih’te yaşayan Suver, kendi kurduğu şirkette gıda, temizlik ve inşaat sektörleriyle aktif olarak ilgileniyor.

AKİ PARTİ İÇİNDEKİ ROLÜ

Lise ve üniversite yıllarından itibaren siyasette aktif olan Hasan Suver, Ak Parti Fatih İlçe Teşkilatı’nın kurucu üyelerinden biridir. 2002 yılında Ak Parti’den Milletvekili aday adayı olmuş, ardından Mart 2004 yerel seçimlerinde Fatih Belediyesi Meclis üyesi olarak seçilmiştir. 2004’ten Nisan 2018’e kadar Fatih Belediyesi’nde Başkan Yardımcılığı, Meclis I. Başkan Vekilliği ve Fatih Kent Konseyi Genel Sekreterliği gibi önemli görevlerde bulunmuştur.

2018-2019 yıllarında Fatih Belediye Başkanı olarak görev yapan Suver, bu süreçte birçok sosyal ve kültürel projeye öncülük etti. Ayrıca, Marmara Üniversitesi Mezunları ve Mensupları Derneği, Adnan Kahveci Kültür Yardımlaşma Derneği, Fatih Kızılay Derneği ve Dil ve Edebiyat Derneği gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Suver, 26 Aralık 2019 tarihinden itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda Bakan Yardımcısı olarak atanmış olup, üç çocuk babasıdır.

