Atama Kararları: Yeni İsimler ve Değişiklikler Açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, imzasıyla yayımlanan yeni atama kararlarıyla önemli isimleri çeşitli görevlere atadı. Bu kapsamda, Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Mustafa Kibaroğlu, Gürcistan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mustafa Türker Arı, Vatikan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Fahrettin Altun getirildi. Arnavutluk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Barış Ceyhun Erciyes atandı.

DIYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ATAMALARI

Diyanet İşleri Başkanlığı kapsamında açık olan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliklerine Hamza Gökçe, Salih Akyüz, Sedat Aydınlı ve Ferruh Şen atandı. Aynı zamanda, Hatay İl Müftülüğüne Ahmet Dilek, Bilecik İl Müftülüğüne Ahmet Aktürkoğlu ve Adıyaman İl Müftülüğüne Mustafa Düzgün’ün atamaları iptal edilirken, Hatay İl Müftülüğüne Ağrı İl Müftüsü Necati Şafak, Ağrı İl Müftülüğüne İhsan İlhan, Adıyaman İl Müftülüğüne Mehmet Reşat Şavlı, Edirne İl Müftülüğüne ise Burhan Çakır’ın atanmasına karar verildi.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÖREVDEN ALMALAR

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Elif Uzun Sümercan görevden alındı. Ayrıca, açık bulunan Strateji Geliştirme Başkanlığına Personel Genel Müdür Yardımcısı Fatih Mehmet Özveren atandı. Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Enver Merallı görevden alınırken, bu göreve Seda Şentürk getirildi. Bir diğer görevden alma ise Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Erkan Tahran’da gerçekleşti ve yerine Cem Can Deliorman atandı. Tanıtma Genel Müdür Yardımcılığına ise Aslı Gündoğdu Aksungur atandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1’inci Hukuk Müşaviri Hakan Sezgin görevden alınırken, Yıldıray Korkmaz bu göreve atandı. Vakıflar Meclisi Üyeliğine Mustafa Halil Çelik atanırken, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Muhammet Enes Çınar atandı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus atandı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI GÖREVDEN ALMALAR

Milli Eğitim Bakanlığı, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül görevden alınırken, yerine Erdal Kılınç atandı. Mansiyon ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Özcan Duman da görevden alındı ve Aynur Gökalp Durna ile değiştirildi. Ayrıca, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Yardımcılığına Murat Nedirli, Talim ve Terbiye Kurulu üyeliğine ise Mahmut İnan atandı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ATAMALARI

Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Fatih Cineviz görevden alınırken, yerine Harun Akıllı atandı. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Nebi Çelik atanırken, mevcut Üye Erkan Tek görevden alındı ve Uğur Erdem bu göreve getirildi.

ÇEŞİTLİ BAKANLIKLARDAKİ ATAMALAR

Adalet Bakanlığı Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Başkanlığına İbrahim Çelik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Ahmet Ergül, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Ali Mert, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına İsmail Ceylan, Dışişleri Bakanlığına Taner Ataman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Selim Çiçek, Gençlik ve Spor Bakanlığına Mustafa Çelik, Hazine ve Maliye Bakanlığına Murat Çevik, İçişleri Bakanlığına Mustafa Güngör, Kültür ve Turizm Bakanlığına Arda Heb, Milli Eğitim Bakanlığına Metin Tayarer ve Sağlık Bakanlığına Gökhan Yılmaz atanırken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına İbrahim Kütük, Tarım ve Orman Bakanlığına Hüseyin Erbaş, Ticaret Bakanlığına Tayfur Temur, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ise Şakir Ünver getirildi.