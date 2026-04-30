Ataşehir Belediyesi Başkanvekili Seçimi Tamamlandı

CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in tutuklanması ve görevden alınmasının ardından, gözler belediye meclisinde gerçekleştirilecek başkanvekili seçimlerine çevrilmişti. Beklendiği gibi seçim süreci tamamlandı.

SEÇİM GERGİN BİR ATMOSFERDE YAPILDI

Polis kontrolü ve yüksek gerginlik eşliğinde yapılan oylamada, CHP’nin adayı Murat Güneş ile AK Parti’nin adayı Serdar Orhan yarıştı.

İLK İKİ TUR HİÇBİR SONUÇ GETİRMEDİ

Birinci turda kullanılan toplam 36 oyda Murat Güneş 23, Serdar Orhan ise 12 oy aldı. Ancak gerekli çoğunluk sağlanamadığı için seçim ikinci tura taşındı. İkinci turda yine 36 oy kullanıldı; bu turda Murat Güneş 22, Serdar Orhan 13 oy aldı. Sonuç yine çıkmayınca seçim üçüncü tura geçti.

ÜÇÜNCÜ TURDA BAŞKANVEKİLİ SEÇİLDİ

Gerilimin arttığı üçüncü turda yapılan oylama neticesinde Murat Güneş, 22 oy alarak Ataşehir Belediyesi Başkanvekili olarak belirlendi.