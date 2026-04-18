Ataşehir Belediyesi’nde Rüşvet Operasyonu Başlatıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ataşehir Belediyesi’ne yönelik “rüşvet”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

BASKINLARDA 18 GÖZALTI, İKİ FİRARİ VAR

Yapılan baskınlarda 45 adres incelendi ve 18 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden iki tanesinin ise hala arandığı belirtildi.

BAŞKAN ADIGÜZEL VE YARDIMCILARI GÖZALTINDA

Gözaltına alınanlar arasında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Belediye Başkan Yardımcıları Oğuz Kaya ve Orhan Aydoğdu ile Mali İşler Müdürü Mürteza Kutluk, Özel Kalem Müdürü Alpay Arslan ve yapı, ruhsat ve imar birimlerinden sorumlu müdürler Aysun Gökçen, Basri Onur Dedetaş, Nimet Karademir, Gülbin Ergünay ve Ezgi Nur Yılmaz yer alıyor. Ayrıca, belediye personeli, mimarlar ve rüşvetle bağlantılı olduğu iddia edilen firma sahiplerinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

SAĞLIK KONTROLLÜ İŞLEM

Gözaltına alınan 18 kişiden Özel Kalem Müdürü Alpay Arslan, Zabıta Müdürü Mehmet Yılmaz ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın kayınbiraderi olan Ruhsat ve Denetim Müdürü Basri Dedetaş’ın da aralarında bulunduğu 5 kişi, sağlık kontrolü amacıyla Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

RÜŞVET MİKTARLARI ARAŞTIRILIYOR

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüphelilere ait MASAK raporları ve HTS kayıtlarının temin edildiği belirtildi. İskan ve yapı ruhsatı işlemlerinde rüşvet karşılığı işlem yapıldığına dair bulgular elde edildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, suçun unsurları ve organizasyon yapısını detaylı bir şekilde tespit etti.

Açıklamada yer alan ifadeler arasında, “Ataşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren firmalardan yapı ruhsatı ve iskan işlemleri karşılığında milyon dolarları bulan rüşvetler alındığı” ifadesi yer aldı. Bu süreçte ruhsat işlemlerinin rüşvet karşılığı gerçekleştirildiği vurgulandı. Ayrıca, belediye yetkilileri ile bazı firma sahiplerinin iş birliği yaparak, rüşvet miktarlarını projelerin niteliğine göre belirledikleri ve alınan rüşvetlerin belediyedeki pozisyon ve yetkilere göre paylaştırıldığı bilgisi de dikkat çekti.

ONURSAL ADIGÜZEL’İN KİMLİĞİ

1985 doğumlu olan Onursal Adıgüzel, Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından özel sektörde çeşitli görevlerde bulundu ve 2009 yılında CHP Ataşehir Gençlik Kolları’na katıldı. 2010 yılında Ataşehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin kurucu başkanı oldu. 2015 yılında CHP ön seçimlerinde İstanbul 1. Bölge’den milletvekili adayı olarak belirlendi ve genel seçimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) girerek partisinin en genç milletvekili unvanını aldı. Son olarak, Adıgüzel, Ataşehir Belediye Başkanı olarak görevine devam ediyor.