Galatasaray’da Seçim Tarihi Açıklandı: 16 Mayıs 2026

Galatasaray Spor Kulübü, başkanlık seçimlerinin gerçekleştirileceği Olağan Seçim Toplantısı tarihini paylaştı.

Sarı-kırmızılı kulüp, seçimlerin 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 10:00’da yapılacağını, yeterli katılım sağlanmadığı takdirde ikinci oturumun 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacağını açıkladı.

SEÇİM TOPLANTISI İFADESİ

Açıklamada, “Kulübümüzün 14.04.2026, 017 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı kararı ve Türk Medeni Kanunu ile Tüzüğümüzün 27. Maddesi gereğince, Kulübümüzün “OLAĞAN SEÇİM TOPLANTISI” 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 10:00’ da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.” ifadelerine yer verildi.