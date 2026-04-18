Galatasaray’da Osimhen Kadroda Şampiyonluk Hedefiyle

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Gençlerbirliği ile yapacağı önemli maç için kamp kadrosunu belirledi. Sarı-kırmızılı takım, taraftarların merakla beklediği Nijeryalı superstar Victor Osimhen’in yer aldığı kafile ile sahaya çıkacak.

SAKATLIK ENDİŞESİ GEÇTİ

Sakatlık nedeniyle durumu izlenen Victor Osimhen, 45 numaralı formasıyla Gençlerbirliği maçına hazır bulundu. Bu gelişme, taraftarlarını sevindirirken, bir diğer sürpriz ise Göztepe maçında sakatlanan Yaser Asprilla’nın kadroda olmaması oldu.

GENİŞ KAMP KADROSU DUYURULDU!

Galatasaray’ın Gençlerbirliği maçı için belirlenen kamp kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: Uğurcan Çakır, Batuhan Şen, Günay Güvenç

Savunma: İsmail Jakobs, Davinson Sánchez, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Sacha Boey

Orta Saha: Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Armando Güner, Lucas Torreira, Renato Nhaga, Mario Lemina

Hücum: Roland Sallai, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Ahmed Kutucu, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang

GALİBİYET HEDEFİYLE SAHADA

Ligin 30. haftasında risk almak istemeyen Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanında bu güçlü kadroyla mücadelesine başlayacak. Özellikle hücum hattındaki Icardi, Osimhen ve Sane gibi oyuncuların aynı anda kadroda yer alması, teknik ekibin bu maça ne denli agresif bir strateji ile hazırlandığını ortaya koyuyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Gündem

Gündem

Gündem

Gündem

