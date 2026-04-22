Ataşehir Belediyesi’nde Rüşvet Soruşturmasında 19 Tutuklama

Ataşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında, Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in de arasında yer aldığı 19 şüpheli tutuklandı.

SORUŞTURMA BAŞLADI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile başkan yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya’nın yanı sıra çeşitli birim amirleri ve personeli hakkında, ihale, imar ve iskan işlemlerinde rüşvet alma suçlamalarıyla ilgili bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, “rüşvet”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçları yürürlüğe girdi.

MASAK RAPORLARI İLE BELİRLENDİ

Yürütülen soruşturma çerçevesinde, şüphelilere ait MASAK raporları ve HTS kayıtları incelendi ve iskan ve yapı ruhsatı işlemleri karşılığında rüşvet alındığına dair kanıtlara ulaşıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan detaylı incelemeyle suç organizasyonunun yapısı da tespit edildi.

RÜŞVET TUTARI MİLYONLARA ULAŞTI

Yapılan araştırmalarda, Ataşehir Belediyesi kapsamındaki firmalardan yapı ruhsatı ve iskan işlemleri için milyon dolarlık rüşvetler alındığı görüldü. Rüşvetle gerçekleştirilen ruhsat işlemlerinin, belediye yetkilileri ve bazı firma sahipleri ile birlikte planlandığı, rüşvet miktarlarının projelerin niteliğine göre belirlendiği ve alınan rüşvetlerin belediyedeki konum ve yetkiye göre dağıtıldığı ortaya çıktı.

20 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Suç örgütünün faaliyete geçmesi ve delil toplanması için İstanbul’da 45 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu operasyon sonucunda, Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in de aralarında bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER

Gözaltına alınan isimler arasında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in yanı sıra, Başkan Yardımcıları Oğuz Kaya, Orhan Aydoğdu, Birkan Birol Yıldız, Mali İşler Müdürü Mürteza Kutluk, Özel Kalem Müdürü Alpay Arslan, Yapı Kontrol Müdürü Aysun Gökçen, Ruhsat ve Denetim Müdürü Basri Onur Dedetaş, ayrıca diğer bazı belediye çalışanları yer aldı.

SAVCILIK İŞLEMLERİ 11 SAAT SÜRDÜ

Savcılıkta gerçekleştirilen işlemler toplamda yaklaşık 11 saat sürdü. 21.00 sıralarında, 1 kişi hariç 19 şüpheli tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Tutuklama talebinde bulunan isimler arasında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’e “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlaması yöneltildi.

TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

07.30 sıralarında, Adıgüzel’in de aralarında olduğu 10 kişi için tutuklama kararı verilirken, toplam tutuklu sayısı 19’a yükseldi. Böylelikle, yaklaşık 20 saat süren adliye süreci sonrasında son durum belirlendi.

