Ataşehir Belediyesi’nde Seçim Tarihi Belirlendi: 30 Nisan 2026

Ataşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma sürecinde, Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, 22 Nisan tarihinde tutuklanmış durumda. Aynı gün İçişleri Bakanlığı, Adıgüzel’in görevden alındığını bildirdi.

30 NİSAN GÜNÜ SEÇİM YAPILACAK

Adıgüzel’in tutuklanmasının ardından, Ataşehir Belediye Meclisi’nde Başkanvekili seçimi gerçekleştirilecek. İstanbul Valiliği, Belediye Meclisinin Başkanvekili seçimi için 30 Nisan 2026 Perşembe günü saat 10.00’da toplanmasını kararlaştırdığını ifade etti. Belediye Meclisi’nde çoğunluğun CHP grubuna ait olduğu da belirtiliyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Ataşehir Belediyesi’ne yönelik 18 Nisan tarihinde operasyon gerçekleştirilmişti.

“İhaleye fesat karıştırma”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “rüşvet” gibi suçlamalarla düzenlenen operasyonda, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in de aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alınmıştı. Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen şüpheliler arasında yer alan Adıgüzel’e “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlaması yöneltildiği aktarılmış durumda. Söz konusu soruşturmada, Onursal Adıgüzel’in de bulunduğu toplam 19 kişi tutuklanmıştı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

