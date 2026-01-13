Ataşehir’de Hafif Ticari Araç Kaza Yaptı: 4 Yaralı

atasehir-de-hafif-ticari-arac-kaza-yapti-4-yarali

KAZA ATAŞEHİR MAHALLESİ’NDE GERÇEKLEŞTİ

Olay, Ataşehir Mahallesi Kuva-i Milliye Caddesi’nde yaşandı. Alınan bilgilere göre, Y.S.’nin kullandığı 44 AAN 118 plakalı hafif ticari araç, bu yolun buzlanması sonucunda direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki aydınlatma direği ve bir ağaca çarptı.

KAZADA DÖRT YARALI VAR

Kazada, biri ağır olmak üzere toplamda dört kişi yaralandı. İhbarın ardından hızlıca olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, olay alanında ilk müdahalelerin yapılmasının ardından ambulanslarla şehirdeki hastanelere sevk edilerek tedavi sürecine alındı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Nevşehir’de Genç Kadın Evinin İçinde Ölü Bulundu

Nevşehir'de bir genç kadının evinde hayatını kaybettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gündem

Akan Su Sorunu 201 Yıllık Camiyi Zor Durumda Bıraktı

Adana'daki 201 yıllık camide, sağanak sonrası tavan sızdırmaya başladı. İmam, suyun damladığı yerleri tahliye etmek için kova yerleştirdi.
Gündem

Fırtına Yelkenli Tekneyi Kontrolden Çıkardı

Bodrum'da etkili olan şiddetli rüzgar ve dalgalar deniz trafiğini olumsuz etkileyerek bir yelkenli teknenin karaya oturmasına sebep oldu.
Gündem

Batman’da Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan 10 Kişi Kurtarıldı

Sason'da etkili kar yağışı sonucu köy yolunda mahsur kalan 10 kişi, kurtarma ekiplerince güvenli bir şekilde çıkarıldı.
Gündem

Kediler İçin Yakılan Soba Yangına Neden Oldu

Erbaa'da kediler için yakılan sobadan kaynaklanan yangında iki ev ağır hasar gördü ve kullanılamaz hale geldi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.