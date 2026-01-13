Ataşehir’de Hafif Ticari Araç Kaza Yaptı: 4 Yaralı

KAZA ATAŞEHİR MAHALLESİ’NDE GERÇEKLEŞTİ

Olay, Ataşehir Mahallesi Kuva-i Milliye Caddesi’nde yaşandı. Alınan bilgilere göre, Y.S.’nin kullandığı 44 AAN 118 plakalı hafif ticari araç, bu yolun buzlanması sonucunda direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki aydınlatma direği ve bir ağaca çarptı.

KAZADA DÖRT YARALI VAR

Kazada, biri ağır olmak üzere toplamda dört kişi yaralandı. İhbarın ardından hızlıca olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, olay alanında ilk müdahalelerin yapılmasının ardından ambulanslarla şehirdeki hastanelere sevk edilerek tedavi sürecine alındı.