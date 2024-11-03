Ataşehir’de Polis’in Meslektaşına Saldırısı

TARTIŞMA SONRASI ARBEDE VE SİLAHLI SALDIRI

Alınan bilgilere göre, Ataşehir Örnek Mahallesi’nde bulunan Şehit Hayrettin Yıldırım Polis Merkezi Amirliğinde görevli olan polis memurları A.A. ile R.O.A. arasında mesaiye geç kalma konusuyla alakalı bir tartışma ortaya çıktı. Yaşanan bu tartışma kısa sürede büyüyerek arbede haline dönüştü.

Diğer polis memurları olay yerine müdahale ederek A.A. ile R.O.A. arasındaki kavganın dinmesini sağladı. Ancak, olay sırasında R.O.A., ayrılmaya çalışan A.A.’yı silahla bacağından vurarak saldırı gerçekleştirdi.