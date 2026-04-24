Atatürk’ün Çanakkale Emri Yeniden Gündeme Geldi

ÇANAKKALE SAVAŞLARI’NDAKİ EMİR PAYLAŞILDI

Çanakkale Kara Savaşları’nın 111. yıl dönümüne yaklaşılırken, Mustafa Kemal Atatürk’ün savaş süresince verdiği bir emir kamuoyuna duyuruldu.

19’uncu Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal’in emrinin 3. maddesinde şu ifadeler yer alıyor: “Siper nöbetçileri (gündüz her manga cephesinde iki nefer, geceleri yarım manga) daima gözleri düşmanın üzerinde ve çok dikkatli bulunacak, diğer efrat silahı elinde siper içinde manga başının emrini bekleyecek asla uyumayacaktır.”

KAMUOYUNA AÇIKLAMA YAPILDI

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Atatürk’ün kesin ve net emirlerinin Mehmetçiğin özverisini gözler önüne serdiğini dile getirdi.

Kaşdemir, “Mehmetçik, cephe hattında insanüstü bir mücadele sergilemiş ve Çanakkale’yi geçilmez hale getirmiştir. Mehmetçiğin bu kararlılığı, fedakarca mücadelesinin temel nedenlerinden biri, başındaki komutanların askeri yönetimi ve disiplini olmuştur. İşte Mustafa Kemal’in bu emirleri de o büyük ruhu ortaya koyuyor” dedi.

KARARLILIK VE FEDAKARLIĞA VURGU

Atatürk’ün emrinde asla gözlerin kırpılmaması ve uykuya dalınmaması gerektiği konusunda çok net bir ifade olduğunu belirten Kaşdemir, açıklamalarını şu sözlerle sonlandırdı: “Çünkü uyku aradığımız zaman bizden sonraki nesillerin uyuyamama ihtimali var. Dolayısıyla bugün rahat ve huzur içinde uyuyan nesiller, 111 yıl önce Çanakkale’de uyumayan, gözünü kırpmayan Mehmetçiğe borçlular.”