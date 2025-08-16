“Ateşkes Ve Anlaşma Yok.”

ALASKA ZİRVESİ SONA ERDİ

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in buluştuğu Alaska Zirvesi sona erdi. Zirve, uluslararası medyanın dikkatini üzerine çekti. Amerikan New York Times gazetesi, “Trump, Putin’e kırmızı halı serdi, yine de bir barış anlaşmasına varamadı.” başlığıyla güncel durumu aktardı. Gazete, ABD Başkanı’nın Nobel Barış Ödülü için barış arayışında önemli bir mesafe katettiğini yazdı. “Kırmızı halı ve uçakların sergilenmesinin ardından zirveden Putin ile yeniden görüşme dışında eli boş ayrıldı.” ifadesiyle durumu değerlendirdi.

YEMEK PLANI İPTAL OLDU

Washington Post gazetesi, Trump ve Putin’in anlaşma sağlayamaması nedeniyle yemek planının iptal edilip zirvenin erken sona erdiğini duyurdu. İki liderin basın toplantısının ardından soru almadığına işaret edildi. Bu durum, zirvenin akışında önemli bir kesinti oluşturdu.

PUTİN İÇİN GÜZEL BİR GÜN

ABD Başkanı’nın Rus lider için düzenlediği karşılama seremonisi üzerine geniş bir analiz yayımlandı. Gazete, “Putin için güzel bir gündü çünkü kendi halkına dünyanın en güçlü adamı tarafından bir soylu gibi karşılandığını gösterme fırsatı buldu.” yorumunu paylaştı. Bu durum, Putin’in ulusal ve uluslararası alandaki imajını güçlendirdi.

ANLAŞMA SAĞLANAMADIĞI VURGULANDI

İngiliz The Telegraph gazetesi, zirveye ilişkin “Putin ve Trump Ukrayna’da barış için anlaşma sağlayamadı.” başlığını kullandı. Trump’ın başarılı geçtiği yönündeki açıklamasına yer veren gazete, “Görüşme başarılıydı ancak anlaşma olmadı.” ifadelerini aktardı. Ayrıca Independent gazetesi, Trump’ın basın toplantısında, “Anlaşma yapılana kadar anlaşma yapılmış sayılmaz.” ifadesini manşetlerine taşıdı. İki liderin savaş konusundaki görüş birliğine rağmen ateşkes için ortak bir çözüm bulamadıklarına dikkat çekildi.

Ateşkes VE ANLAŞMA YETERSİZLİĞİ

BBC, manşetinde “Ateşkes yok, anlaşma yok.” ifadesini kullandı. Zirvenin Trump, Putin ve Ukrayna için ne anlama geldiği üzerine yorumlarda bulundu. Analiz, zirvenin Trump’ın barış anlaşması sağlayan bir profil oluşturma çabasını zedelediği görüşüne yer verdi. “Kendini barış elçisi ve anlaşmacı olarak tanıtmayı seven Trump’ın Alaska’dan ikisini de almadan ayrıldığı anlaşılıyor.” ifadesiyle durumu özetledi.

Trump, daha önceki açıklamalarında zirve için başarısızlık olasılığını yüzde 25 olarak belirtmişti. BBC’nin analizinde, bu ihtimalin gerçekleşmiş olabileceği ve “Anlaşma sağlanamaması Trump’ın iç ve dış siyasette prestijine zarar verecektir.” tespiti yapıldı.