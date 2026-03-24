Atık Yağlar Uçak Yakıtı Olacak Yeni Düzenleme ile

atik-yaglar-ucak-yakiti-olacak-yeni-duzenleme-ile

ÇEVRE BAKANLIĞI ATIK YAĞ YÖNETMELİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİKLER YAPIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2015 yılında yürürlüğe giren “Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği”nde önemli değişiklikler yapmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu değişikliklerle birlikte yeni tedbirlerin uygulanması planlanıyor. Yapılacak düzenlemeyle birlikte marketler gibi satış noktalarında atık yağ toplama sistemleri oluşturulacak. Bu sistemlerin kurulmasıyla, vatandaşların atık yağlarını teslim etmesi kolaylaşacak ve toplama oranlarının artması hedefleniyor.

BİTKİSEL ATIK YAĞLARDAN YENİ YAKIT ÜRETİMİ DESTEKLENİYOR

Yeni düzenlemeyle birlikte “Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı” üretimi için de fırsatlar yaratılacak. Bitkisel atık yağlardan elde edilen ürünlerin yalnızca karayolu taşımacılığında değil, aynı zamanda havacılık sektöründe de kullanılabilmesi sağlanacak. Ayrıca, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından onaylanan diğer biyoyakıt türlerinin üretim imkanı da sunulacak. Hayvansal atık yağlar ve yağ içeren diğer atıkların geri dönüşüm süreçlerinde değerlendirilmesi için gerekli olanaklar sağlanacak.

