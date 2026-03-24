Bağcılar’da Yangın Tüpü Dolumunda Gaz Sızıntısı Zehirlenmelere Yol Açtı

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde, Yenigün Mahallesi 655. Sokak üzerinde bulunan bir yangın tüpü dolum tesisinde meydana gelen gaz sızıntısı, iki işçinin zehirlenmesine neden oldu. Mahalle sakinlerinin, içerde hareketsiz yatan kişileri ve yükselen dumanları fark etmesi üzerine acil durum ekiplerine haber verildi. İhbar sonrası kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İLK MÜDAHALEDE ZEHİRLENME

112 Acil Servis ekipleri, içerideki yaralılara müdahale etmeye çalışırken yayılan gazdan etkilendi. Olay sonucunda toplamda 8 kişi, 2 işçi ve gazdan etkilenen 6 sağlık çalışanı, olay yerindeki ekiplere gelen takviye birimlerle birlikte çevredeki hastanelere kaldırıldı.

ÖZEL EKİP GÖNDERİLDİ

Sızıntının nedeninin belirlenmesi ve olay yerinde güvenlik önlemlerinin alınması için AFAD, UMKE ve kimyasal olaylara müdahale eden özel donanımlı itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Olay yerine ulaşan uzman ekipler, maske, oksijen tüpü ve koruyucu kıyafetlerle binaya girerek detaylı incelemeler gerçekleştirdi. Ekipler, gaz ölçümü yapmak için dijital ölçüm cihazlarını kullanarak hem binanın içinde hem de çevredeki sokakta gaz seviyelerini kontrol etti. Bu sırada, polis ekipleri sızıntının yayılma olasılığına karşı sokakta güvenlik tedbirleri aldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRGÜ TANIKLARINDAN AÇIKLAMA

Olayı gören Hasan Hüseyin, “Zehirlenme olayı yaşanmış. Yangın söndürme tüpü işiyle uğraşıyorlar. Tüplere basınç yapmak için kullanılan bir tür gaz var. Zannedersem gaz kaçağından bir zehirlenme olduğu. İki kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı,” açıklamalarında bulundu.