SUNGUR Hava Savunma Sisteminden Önemli Test Başarısı

Türkiye’nin savunma ve havacılık sanayiinde yürütülen büyük projeler, global ölçekte ilgi çekiyor. Özellikle Orta Doğu’daki savaş ortamında, hava savunma sistemimizin önemli bir parçası olan SUNGUR’dan kayda değer bir gelişme yaşandı. ROKETSAN tarafından tasarlanan SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi, yeni bir test atışı gerçekleştirerek başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

HAVA SAVUNMADAKİ KESKİN GÖZÜMÜZ

ROKETSAN, resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Hava savunmadaki keskin gözümüz: SUNGUR. Yüksek manevra ve üstün hedef tespit kabiliyetiyle SUNGUR, gerçekleştirilen atışlı test faaliyetinde hedefi bir kez daha tam isabetle vurdu. Yerli ve milli imkânlarla geliştirdiğimiz sistemlerle, gökyüzündeki hakimiyetimizi pekiştirmeye devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

GÖK VATAN’I MİLLİ TEKNOLOJİMİZLE KORUMAYA DEVAM EDİYORUZ

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “Seri üretimlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Alçak irtifa hava savunma sistemimiz SUNGUR, başarıyla tamamlanan atışlı test faaliyetiyle hava savunmadaki üstünlüğünü bir kez daha kanıtladı. Gök Vatan’ı milli teknolojimizle korumaya devam ediyoruz.”