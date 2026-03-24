İran’ın Türkiye’ye Gaz Sevkiyatının Durdurulduğu İddia Ediliyor

İRAN SAVAŞI, ENERJİ KRİZİNİ DERİNLEŞTİRİYOR

ABD ve İsrail’in askeri operasyonlarıyla patlak veren İran Savaşı’nın sonuçları, enerji alanında ciddi sorunlar yaratıyor. Hürmüz Boğazı’nın kapanması, küresel akaryakıt ve sıvılaştırılmış doğalgaz pazarlarını etkilerken, Türkiye’yi de ilgilendiren bir iddia gündeme getirildi. Basra Körfezi’nde bulunan İran’ın önemli enerji üretim sahalarından Güney Pars’a yönelik düzenlenen saldırılar nedeniyle, Türkiye’ye doğalgaz sevkiyatının kesildiği iddia edildi. Bu durum, iki ülke arasındaki enerji ticaretinde sorunlara yol açabileceği belirtiliyor.

ENERJİ BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, bu konuyla ilgili gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından kamuoyuna açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, “İran gazı kesilmedi” diyerek, Türkiye’nin gaz depolarının “yüzde 71 dolu” olduğunu ifade etti. Bu mesajıyla Türkiye’nin enerji arz güvenliğinde herhangi bir sıkıntı olmadığını vurguladı.

DOĞAL GAZ ANLAŞMASI DETAYLARI

Türkiye ile İran arasında doğalgaz temini için 8 Ağustos 1996’da imzalanmış bir anlaşma bulunuyor. Bu anlaşma gereğince, yıllık ortalama 10 milyar metreküp doğalgaz Türkiye’ye taşınmakta ve bu amaçla yaklaşık 1500 kilometre uzunluğunda bir boru hattı inşa edilmiştir. Boru hattının ilk gaz akışı 2001 Aralık ayında sağlanmış olup, Türkiye’nin doğalgazının büyük bir kısmı İran’dan gelmemektedir. Türkiye, doğalgazının yüzde 42’sini Rusya’dan, yüzde 20’sini Azerbaycan’dan alıyor; İran ise yüzde 13 payla yer alıyor. Türkiye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verilerine göre, yıllık doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 13’ü karşılamak için İran’dan yaklaşık 7 milyar metreküp ithalat yapılıyor. 1996 yılında imzalanan ve 2001’de yürürlüğe giren bu 25 yıllık anlaşmanın süresi, 2026 yılı sonunda dolacak. Anlaşmanın yenilenip yenilenmeyeceği ve yeni koşulların ne olacağı ise henüz belirsizliğini koruyor. Ayrıca, İran, Türkiye’ye doğalgaz taşıyan boru hattındaki kesintilere, bazı durumlarda kış koşulları veya teknik arızalar gibi çeşitli sebeplerle zaman zaman neden olabiliyor.