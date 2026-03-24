Orta Doğu’daki Savaşta Gaz Akışı Sorunları Tartışılıyor

Orta Doğu’daki çatışma 25’inci gününe girdi. ABD ve İsrail, İran’a yönelik saldırılarını sürdürürken, İran da bu saldırılara karşılık veriyor. Bu arada, özellikle Hürmüz Boğazı’nın kapatılması gibi gelişmeler, küresel ekonomik yansımaları çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor.

İRAN’DAN TÜRKİYE’YE GAZ AKIŞI KESİLDİ İDDİASI

Bugün bazı medya organlarında, İsrail’in Güney Pars bölgesine düzenlediği saldırı sonrasında İran’dan Türkiye’ye gaz akışının durduğuna dair iddialar yer aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu iddialara net bir yanıt vererek, “Öyle bir şey yok. Doğal gaz arzında sıkıntı yok. Depolama tesisleri yüzde 71 dolu” dedi.

İHRACATIN YÜZDE 14’Ü İRAN’DAN YAPILIYOR

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (Gazbir) aracılığıyla elde edilen verilere göre, Türkiye geçen yıl gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 14’ünü İran’dan sağlamış durumda.

DEPOLAMA KAPASİTESİ 6,3 MİLYAR METREKÜP OLARAK AÇIKLANMIŞTI

Bakan Bayraktar, geçtiğimiz Kasım ayında sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında, Türkiye’nin toplam depolama kapasitesinin 6,3 milyar metreküpe ulaştığını ifade etmişti. Geçtiğimiz yıl mart ayında Türkiye, günlük ortalama 230 milyon metreküp gaz tüketmişti.

TRUMP ‘ENERJİ TESİSLERİNİ VURMAYACAĞIZ’ DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, yakın zamanda yaptığı bir açıklamada İran ile yürütülen görüşmelerin iyi ilerlediğini belirtmiş ve enerji tesislerine yönelik saldırıların 5 günlüğüne durdurulduğunu ifade etmişti. Trump’ın bu açıklaması sonrasında petrol fiyatlarında belirgin bir düşüş gözlemlendi.