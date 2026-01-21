Atlas Çağlayan Ailesine Tehditler İçin Operasyon Yapıldı

atlas-caglayan-ailesine-tehditler-icin-operasyon-yapildi

İstanbul’un Güngören ilçesinde bıçaklanarak yaşamını yitiren 16 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın davasındaki soruşturma devam ediyor. Atlas, 15 yaşındaki bir şahıs tarafından öldürüldü. Olayın faili E.Ç. isimli saldırgan tutuklanırken, Atlas’ın ailesine tehdit mesajları da iletildi.

ADANA’DA ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında aileyi tehdit eden kişilere yönelik Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyon neticesinde, sosyal medya aracılığıyla tehditte bulunan 2 şahıs gözaltına alındı.

1 ŞAHIS TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Galatasaray ve Atletico Madrid Berabere Kaldı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında Atletico Madrid ile evinde 1-1 berabere kalarak önemli bir puan elde etti.
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze Barış Kurulu Teklifini Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın davetini kabul ederek Gazze Kurulu'na katılacak. Görüşecek isim ise belirlendi.
Gündem

Elektrikli Modellerde Artan Talep Dikkat Çekiyor

Skoda, 2025 yılında dünya genelinde %12,7 büyüyerek Türkiye'de en yüksek satış rakamlarına ulaştı ve önemli bir başarı elde etti.
Gündem

Cizre’de Heyelan Evi Yerle Bir Etti

Cizre'de yaşanan heyelan sonucu dev kaya parçaları bir evin üzerine düştü. Evdeki 5 kişilik aile, olayı güçlükle atlattı.
Gündem

14 İlde Sarı Kodlu Hava Uyarısı Açıklandı

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji verilerine dayanarak 14 ilde kuvvetli sağanak ve kar yağışı için "sarı" kodlu uyarı yaptı ve vatandaşları tedbirli olmaya davet etti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.