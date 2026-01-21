Atlas Çağlayan Ailesine Tehditler İçin Operasyon Yapıldı

İstanbul’un Güngören ilçesinde bıçaklanarak yaşamını yitiren 16 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın davasındaki soruşturma devam ediyor. Atlas, 15 yaşındaki bir şahıs tarafından öldürüldü. Olayın faili E.Ç. isimli saldırgan tutuklanırken, Atlas’ın ailesine tehdit mesajları da iletildi.
ADANA’DA ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında aileyi tehdit eden kişilere yönelik Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyon neticesinde, sosyal medya aracılığıyla tehditte bulunan 2 şahıs gözaltına alındı.
1 ŞAHIS TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.