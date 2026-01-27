Atlas Çağlayan Ailesine Yönelik Tehditte Gözaltı Gelişmesi

atlas-caglayan-ailesine-yonelik-tehditte-gozalti-gelismesi

İstanbul’da bir gencin katledilmesine ilişkin yürütülen soruşturma devam ederken, aileye yönelen tehditlerle ilgili yeni bir gelişme kaydedildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Atlas Çağlayan’ın ailesine tehdit mesajları gönderen bir şahsın daha gözaltına alındığını açıkladı.

YENİ GÖZALTILAR

Açıklamada, 1995 doğumlu F.K. isimli şüphelinin Şanlıurfa’da güvenlik güçleri tarafından ele geçirildiği ifade edildi. Ayrıca, Atlas’ın ailesine yönelik tehditler konusunda yürütülen soruşturma çerçevesinde toplamda beş kişinin tutuklandığı bilgisine de yer verildi.

CİNAYETİN SEBEPLERİ

Türk kamuoyunu derinden etkileyen Atlas Çağlayan cinayeti, İstanbul’un Güngören ilçesinde meydana geldi. 14 Ocak tarihinde, birbirini daha önce tanımayan Atlas Çağlayan ile E.Ç. (15) arasında “yan baktın” tartışması sonucu bir kavga çıkmıştı. Bu kavga esnasında E.Ç., sustalı bıçakla Atlas’ı yaralamış, ağır yaralanan genç, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

AİLE KORUMA TALEBİNDE BULUNDU

Cinayetin akabinde, Atlas’ın ailesine tehdit mesajları ulaştırılmıştı. Bu tehditlere yönelik ayrı bir soruşturma süreci başlatılmış olup, beş şüpheli tutuklanmıştı. Atlas’ın ailesi, yaşanan gelişmelerin ardından koruma talebi için mahkemeye başvurdu.

