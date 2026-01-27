Atlas Çağlayan Cinayeti: 6 Şüpheli Tutuklandı

atlas-caglayan-cinayeti-6-supheli-tutuklandi

İKİ GRUP ARASINDA KAVGA: BİR GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak’ta 14 Ocak’ta meydana gelen olayda, iki grup arasında ’yan bakma’ yüzünden kavga çıktı. Bu kavgada, E.Ç. (15), sustalı bıçakla Atlas Çağlayan’ı (17) yaraladı.

ŞANLIURFA’DA GÖZALTILAR YAPILDI

Ağır yaralanan Atlas, hastanede gerçekleştirilen tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından E.Ç. tutuklandı. Cinayet sonrası Atlas Çağlayan’ın ailesine telefonla gönderilen mesajlarla tehditte bulunan 5 şüpheliye tutuklama kararı verilirken, 1 şüpheliye ise adli kontrol tedbiri uygulandığı bildirildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, F.K. (31) isimli bir şüpheli de Şanlıurfa’da gözaltına alındı.

TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli F.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

