Kaybolan Şehit Annesi Güleser Kaya Bulundu

Şehit Jandarma Er Veli Yılmaz’ın annesi Güleser Kaya’nın evde olmadığına dair yakınları endişelenerek durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

FAALİYETLER BAŞLATILDI

İhbarın ardından Foça İlçe Jandarma Komutanlığı, hemen harekete geçerek bölgede kapsamlı bir arama çalışması düzenledi. Ekiplerin titiz araştırmaları neticesinde Güleser Kaya, saat 23.00 civarında Kazım Dirik Mahallesi Gediz Kurutma Kanalı yakınındaki arazide bulundu.

SEVİNÇLE KARŞILANDI

Jandarma ekiplerini ve ailesini gören Kaya, büyük bir mutluluk yaşadı. Yapılan kontrollerde, Kaya’nın sağlık durumunun gayet iyi olduğu tespit edildi.