İnegöl’de Kontrolden Çıkan Otomobil Ağaca Çarptı

KAZA DİZİSİ İNEGÖL’DE GERÇEKLEŞTİ

Kaza, İnegöl ilçesinin kırsal Deydinler Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Deydinler Mahallesi’nden ilçe merkezine seyir halinde olan sürücü Bedriye Ö. (23), kontrolünü kaybederek 16 BYT 453 plakalı otomobiliyle yol kenarındaki bir ağaca çarptı.

KAZADA YARALILAR VAR

Kaza sonucunda, sürücünün yanı sıra otomobilde bulunan arkadaşları Kadriye P. (23), Sidar P. (21) ve Edanur P. (18) da yaralandı. Yaralılar, özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisine ulaşıldı. Öte yandan, kazayla ilgili olarak jandarma komutanlığı ekipleri tarafından bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.