TEM Otoyolu’nda Vinç İle Kurtarma Operasyonu

KAZA TEM OTOYOLU’NDA MEYDANA GELDİ

Kaza, TEM Otoyolu’nun İstanbul yönünde, Maşukiye bölgesinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Y.S. yönetimindeki 34 PA 895 plakalı kamyonet, önünde seyreden Fatih Erdoğan’ın kullandığı 78 SV 602 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpma sonucunda kamyonetin kasasında yer alan iki araçtan biri, yerinden sıyrılarak sürücü kabinine doğru sarktı.

KAMYONET SÜRÜCÜSÜ MAHSUR KALDI

Çarpmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü Y.S., aracın ön kısmının tırın altına girmesi ve taşıdığı aracın kabine baskı yapması nedeniyle iki taraf arasında sıkıştı. Olayın bildirilmesi üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri itfaiye, sağlık ve jandarma takımlarını olay yerine yönlendirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

İtfaiye ekipleri, kabine sarkan aracın düşmemesi adına vinç kullanarak güvenlik önlemleri aldı. Bu süreçte itfaiye ekiplerinin dikkatli çalışmaları ön plana çıkarken, sağlık ekipleri de yaralı durumunda olan sürücüye müdahale etmeye hazır bir şekilde bekledi.