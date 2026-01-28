Yozgat’ta Otomobil Dere Yatağına Uçtu Sürücü Yaralandı

yozgat-ta-otomobil-dere-yatagina-uctu-surucu-yaralandi

KAZA YERİ Yozgat-Ankara karayolunda meydana geldi

Edinilen bilgilere göre, kaza Yozgat-Ankara karayolu Başıbüyüklü köyü civarında gerçekleşti. 19 yaşındaki M.K.’nın kullandığı 66 DP 458 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, kontrolden çıkarak dere yatağına düştü.

HIZLA MÜDAHALE GELDİ
Etraftaki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine emniyet güçleri, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan sürücünün Yozgat Şehir Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI
Kazayla ilgili olarak gerekli soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

