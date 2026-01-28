Şırnak’ta TIR Çarpışması Sonucu İki Yaralı

sirnak-ta-tir-carpismasi-sonucu-iki-yarali

Kaza, Cizre-Nusaybin karayolunun 47. kilometresinde yer alan Yukarı Telzip köyü mevkisinde gerçekleşti. Cizre yönünden Nusaybin istikametine doğru seyir eden 63 VD 767 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucunda karşı şeride geçerek seyir halinde bulunan 33 AYC 686 plakalı tıra yan taraftan çarptı ve ardından şarampole yuvarlandı.

KAZADA İKİ TIRDA YARALILAR VAR

Olayda 63 VD 767 plakalı tır hurdaya dönerken, her iki tırın sürücüsü de yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

GIDA MADDELERİ YOLA DÖKÜLDÜ

Kaza sonrasında tırda taşınan gıda maddeleri yola saçıldı. Yaşanan kaza nedeniyle uluslararası karayolunda uzun araç kuyrukları meydana gelirken, jandarma ve trafik ekipleri olası başka kazaların önüne geçmek için güvenlik önlemlerini artırdı.

