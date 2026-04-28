Atlas Çağlayan Cinayetinde Bıçağın Sahibi Baba Hakkında Dava Açıldı

17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın öldürülmesiyle ilgili olarak olayda kullanılan bıçağın sahibi olduğu gerekçesiyle sanık E.Ç’nin babası hakkında bir yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

BILAÇ SANIĞA AİT OLDUĞU BELİRLENDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 14 Ocak’ta İstanbul Güngören’de gerçekleşen silahlı saldırıda kullanılan bıçağın E.Ç’nin babası Yusuf Ç.’ye ait olduğu ifade edildi. İddianamede yer alan tanık beyanlarına göre, olayda kullanılan sustalı çakı tarzı bıçağın sanığa ait olduğu, ancak Yusuf Ç.’nin suçlamaları kabul etmediği bildirildi.

Yusuf Ç., ifadelerinde suça karıştığı tarihte cezaevinde bulunduğunu, olay hakkında bilgi sahibi olmadığını ve bıçağın kendisine ait olmadığını belirtti. İddianamede, sanığın şu an Çorlu Karatepe 1 Nolu Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunduğu ve en son 2 Kasım 2025’te Bakırköy Metris Ceza İnfaz Kurumuna girdiği bilgisi de yer aldı.

HAPİS CEZASI İSTEMİ

Olayda kullanılan bıçağın sanığa ait olduğuna dair elde edilen deliller ve yapılan kriminal incelemelerde, söz konusu bıçağın 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’un 4. maddesinde tanımlanan sustalı çakı benzeri bir alet olduğu tespit edildi. İddianamede, bu nedenle Yusuf Ç. hakkında “6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet” suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Mahkeme, Bakırköy 36. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen iddianameyi kabul etti.

OLAYIN ARKA PLANI

14 Ocak günü, Atlas Çağlayan ile E.Ç. arasında “yan baktın” gerekçesiyle bir tartışma meydana geldi. Bu tartışma sonrasında, E.Ç. tarafından sustalı bıçakla Atlas Çağlayan yaralandı ve Çağlayan, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Cinayet sonrası, aileye mesajlar göndererek sosyal medya üzerinden tehditte bulunan beş zanlı tutuklandı.

DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

Mahkeme, ilk duruşmanın 9 Haziran saat 10.00’da yapılacağını duyurdu. Duruşma günü, müşteki ve tanıkların zorla getirilmesine karar verildi.