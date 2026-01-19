Atlas Çağlayan Cinayetinde Gözaltı Sayısı Altıya Yükseldi

Olay 14 Ocak Çarşamba günü Güngören’de gerçekleşti. İki grup arasında, aralarında çocukların da bulunduğu kavga ‘Yan bakma’ nedeniyle patlak verdi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, kavgada Atlas Çağlayan, üzerinde bulunan sustalı bıçakla E.Ç. tarafından göğüs kısmından ağır yaralandı. Olay yerine hızlıca intikal eden ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Çağlayan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

GÖZALTILAR ARTIYOR

Olayın ardından, polis ekipleri şüpheli E.Ç.’yi olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Çağlayan’ın vefatının ardından sosyal medya üzerinde provokatif paylaşımlar yaptığı iddia edilen üç şüpheli ve annesi Gülhan Çağlayan’ı tehdit eden bir kişi, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda gözaltına alındı.

İKİ ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yapmış olduğu çalışmalar sonucunda, Çağlayan ailesini tehdit eden iki kişinin daha yakalandığı bildirildi. Gözaltı sayısı toplamda altıya ulaşırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

