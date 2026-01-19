Atlas Çağlayan Cinayetinde Gözaltı Sayısı Altıya Yükseldi

Olay 14 Ocak Çarşamba günü Güngören’de gerçekleşti. Çocukların da yer aldığı iki grup arasında ‘Yan bakma’ nedeniyle meydana gelen kavgada Atlas Çağlayan, bıçaklanarak hayatını kaybetti. E.Ç, üzerinde taşıdığı ve sustalı olarak adlandırılan bıçakla Çağlayan’ı göğüs bölgesinden ağır yaraladı. Atlas Çağlayan, olay yerine gelen ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı; ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

GÖZALTI SAYISI 6’A YÜKSELDİ

Olayın ardından, polis ekipleri şüpheli E.Ç’yi, olayda kullandığı bıçakla birlikte gözaltına aldı. Ayrıca, Atlas Çağlayan’ın ölümünün ardından sosyal medya üzerinden tehditkar paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla 3 şüpheli ve Çağlayan’ın annesi Gülhan Çağlayan’ı tehdit eden 1 kişi, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda gözaltına alındı. İstanbul emniyetinin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün çalışmaları sonucunda, Çağlayan ailesini tehdit eden 2 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısının 6’ya ulaştığı belirtiliyor ve şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

