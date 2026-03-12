Zehra Üzüm’ün Cansız Bedeni Hobi Bahçesinde Bulundu

Evinden 2 Mart’ta ayrılan Zehra Üzüm’den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Bu ihbar üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili soruşturma başlattı. Sonraki süreçte İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdi.

HOBİ BAHÇESİNE GÖMÜLMÜŞ

Yapılan araştırmalar ve kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından, Zehra Üzüm’ün cansız bedenine, kayıp olarak bildirildiği tarihten sadece iki gün sonra intihar eden babası A.Ü.’ye ait bir hobi bahçesinde ulaşılmıştır. Üzüm’ün cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi amacıyla hastane morguna nakledilmiştir.