mahkeme-hadise-nin-talebini-yerine-getirdi

Hadise’nin Avukatı Tarafından Mahkemeye Dilekçe Sunuldu

Hadise’nin avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu, mahkemeye sunduğu dilekçede spor yorumcusu Ahmet Çakar’ın sözlerinin rencide edici olduğunu vurgulayarak, bu ifadelerin Hadise’nin itibarını, onurunu ve saygınlığını ciddi şekilde zedelediğini belirtti. Dilekçede, ayrıca 50 bin lira tutarında manevi tazminatın yasal faizi ile birlikte tahsil edilmesi talep edildi.

MAHKEME HADİSE’Yİ HAKLI BULDU

Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi’nde gerçekleştirilen davanın karar duruşmasına tarafların katılmaması üzerine her iki tarafı avukatları temsil etti. Mahkeme, Hadise’nin talebini kabul ederek, Ahmet Çakar’a 50 bin lira manevi tazminat ödemesine ve bu tutarın 15 Aralık 2024’ten itibaren yasal faizi ile birlikte işlenmesine hükmetti.

AHMET ÇAKAR ÖZÜR DİLEDİ

Mahkeme kararının ardından Ahmet Çakar, sosyal medya hesapları üzerinden Hadise’ye özür diledi. Çakar, açıklamasında “Türkiye’nin en sevilen sanatçılarından Hadise hanıma sarf ettiğim sözlerden ötürü mahkeme tarafından hatalı bulundum. Yargı kararı doğrudur. Bazen eleştiri maksadını aşıyor. Hadise hanım hakkınızı helal edin. Sizden ve yakınlarınızdan özür diliyorum…” ifadelerini kullandı.