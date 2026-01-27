Mahkeme Hadise’nin Talebini Yerine Getirdi

mahkeme-hadise-nin-talebini-yerine-getirdi

Hadise’nin Avukatı Tarafından Mahkemeye Dilekçe Sunuldu

Hadise’nin avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu, mahkemeye sunduğu dilekçede spor yorumcusu Ahmet Çakar’ın sözlerinin rencide edici olduğunu vurgulayarak, bu ifadelerin Hadise’nin itibarını, onurunu ve saygınlığını ciddi şekilde zedelediğini belirtti. Dilekçede, ayrıca 50 bin lira tutarında manevi tazminatın yasal faizi ile birlikte tahsil edilmesi talep edildi.

MAHKEME HADİSE’Yİ HAKLI BULDU

Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi’nde gerçekleştirilen davanın karar duruşmasına tarafların katılmaması üzerine her iki tarafı avukatları temsil etti. Mahkeme, Hadise’nin talebini kabul ederek, Ahmet Çakar’a 50 bin lira manevi tazminat ödemesine ve bu tutarın 15 Aralık 2024’ten itibaren yasal faizi ile birlikte işlenmesine hükmetti.

AHMET ÇAKAR ÖZÜR DİLEDİ

Mahkeme kararının ardından Ahmet Çakar, sosyal medya hesapları üzerinden Hadise’ye özür diledi. Çakar, açıklamasında “Türkiye’nin en sevilen sanatçılarından Hadise hanıma sarf ettiğim sözlerden ötürü mahkeme tarafından hatalı bulundum. Yargı kararı doğrudur. Bazen eleştiri maksadını aşıyor. Hadise hanım hakkınızı helal edin. Sizden ve yakınlarınızdan özür diliyorum…” ifadelerini kullandı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Hindistan’da Nipah Virüsü Salgını Hızla Yayılıyor

Batı Bengal'de Nipah virüsü nedeniyle beş kişiye teşhis konularak, doktorlar ve hemşireler dahil 100 kişi evde karantinaya alındı. Virüsün ölüm oranı %40-75 arasında.
Gündem

TÜRSAB’dan Seyahat Platformlarına Erişim Engeli Talebi

TÜRSAB, Airbnb, Expedia ve Agoda'nın da aralarında bulunduğu 10 yabancı seyahat platformuna karşı hukuki işlem başlattı. Bu firmaların mevzuata uymadığı öne sürüldü.
Gündem

Anta Sports: Puma’nın En Büyük Hissedarı Oluyor

Çinli Anta Sports, Puma’daki Pinault ailesine ait yüzde 29,06 hissesini 1,5 milyar euroya satın alarak, şirketin en büyük hissedarı oldu.
Gündem

Ford ve GM’den First Brands İçin Finansman Görüşmeleri

Ford ve General Motors, iflas durumundaki parça tedarikçisi First Brands Group için finansman sağlamak amacıyla görüşmeler gerçekleştiriyor.
Gündem

TMSF Boyteks Tekstil Hisselerini İhaleye Çıkarıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Hazine'ye ait Boyteks Tekstil'in tamamını 14,3 milyar TL bedelle satışa sunmaya karar verdi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.