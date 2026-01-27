Evlilik Öncesi Psikolojik Tedavi Gizlendi Boşanma Sebebi Oldu

evlilik-oncesi-psikolojik-tedavi-gizlendi-bosanma-sebebi-oldu

GAZİANTEP’TE BOŞANMA DAVASI SONRASI YARGITAY’DAN ÖNEMLİ KARAR

Gaziantep 9’uncu Aile Mahkemesi’nde görülen boşanma davasında, davacı erkek, eşinin evlenmeden önce psikolojik tedavi gördüğünü ve bunun için ilaç kullandığını gizlediğini öne sürdü. Bu durumu evlilik sonrası sergilenen alışılmadık davranışlar sayesinde öğrenen davacı, boşanma talebinde bulundu. Dosyada, tarafların yaklaşık 1,5 ay süresince birlikte yaşadığı ve sonrasında kadının kendi ailesinin evine döndüğü bilgisi yer aldı. Yargılama sürecinde dinlenen tanıklar, kadının evlilik boyunca toplum içinde normal kabul edilmeyen davranışlar sergilediklerini ifade etti. Ayrıca taraflar arasındaki mesajlaşmalarda, kadının eşine psikolojik rahatsızlığını ve tedavi sürecini gizlediğini kabul ettiği belirlendi.

MAHKEME VE İSTİNAF İŞLEMİ REDDETTİ

Gaziantep 9’uncu Aile Mahkemesi, evlilik öncesi psikolojik sorunların boşanma nedeni olarak kabul edilemeyeceği gerekçesiyle davayı reddetti. Verilen kararın istinafı üzerine dava dosyasını inceleyen Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Hukuk Dairesi, davanın evlilik öncesi sebeplerle açılamayacağına, varsa bireysel nedenlerin evliliğin iptaline konu olabileceğine karar vererek yerel mahkemenin hükmünü uygun buldu.

YARGITAY’DAN TEMYİZ ÜZERİNE BOZMA KARARI

Temyiz incelemesi gerçekleştiren Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi, alt mahkeme kararının gerekçelerine yetersiz değerlendirmelerle dolu olduğu hervurguladı. Kararda, kadının evlilik öncesinde psikolojik tedavi gördüğünü eşine bildirmediği ve bu durumu evlilik süresince de gizlemeye devam ettiği vurgulandı. Yargıtay, bu tutumun güven ilişkisini zedelediğini belirtti.

KUSURUN TESPİTİ VE DOSYANIN YENİDEN GÖRÜLMESİ

Yargıtay, kadının mevcut tutumunun evlilik birliğini sarsacak nitelikte tam kusurlu olduğuna dikkat çekti; taraflar arasında geçimsizlik olduğuna ve ortak yaşamı tehdit edecek bir durum oluştuğuna hükmetti. Bu gerekçelerle, davacı erkeğin boşanma davası açma hakkının bulunması gerektiği sonucuna varılarak Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi’nin ret kararı bozuldu. Dosya, yeniden değerlendirme yapılmak üzere ilgili mahkemeye gönderildi.

