Atlas Çağlayan’ın Ailesine Tehditte Gözaltı Sayısı Artıyor

atlas-caglayan-in-ailesine-tehditte-gozalti-sayisi-artiyor

GÜNGÖREN’DE KAVGA SONRASI GÖZALTILAR ARTARAK DEVAM EDİYOR

Güngören’de çıkan bir kavga sonucunda bıçaklama olayıyla hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit ettiği iddiasıyla bir şüpheli daha Diyarbakır’da gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, 14 Ocak’ta 2009 doğumlu Atlas Çağlayan’ın ailesine tehdit mesajları gönderilmesi üzerine devam ediyor. Bu kapsamda M.Y.K. (19) Diyarbakır’da yakalanarak, gözaltına alındı.

Bıçaklama Olayının Detayları

Olayın nasıl gerçekleştiğiyle ilgili bilgiler ise dikkat çekici. 14 Ocak’ta Mehmet Nesih Özmen Mahallesi’nde bir baklavacı önünde, daha önce tanışmayan Atlas Çağlayan ile E.Ç. (15) arasında “yan baktın” tartışması nedeniyle kavga patlak vermişti. Kavgada E.Ç, “sustalı” olarak adlandırılan bıçakla Atlas Çağlayan’ı yaraladı. Hastaneye kaldırılan Çağlayan, burada hayatını kaybetti. Olay sonrasında polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürdü.

Zanlıların Yakalanması

Emniyette işlemleri tamamlanan 18 yaşından küçük olan E.Ç. tutuklanmıştı. Ayrıca, sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapan ve Çağlayan’ın ailesine tehditler savuran toplamda 8 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Bu kişilerden 3’ü emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, A.E., Y.T. ve S.T. isimli üç zanlı tutuklandı. Bir kişinin ise adli kontrol hükümleri altında tutulmasına karar verildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1 şüphelinin daha tutuklanmasıyla birlikte tutuklu sayısı 5’e ulaşmıştı. Şanlıurfa’da gözaltına alınan F.K.’nın tutuklanmasıyla tutuklu sayısının 6’ya yükseldiği bildirildi.

